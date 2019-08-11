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Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'da kurban eti yardımı

11 Ağustos 2019 Pazar 18:43
Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'da kurban eti yardımı

BİŞKEK (AA) - Sadakataşı Derneği, dünyanın 30 farklı ülkesinde olduğu gibi Kırgızistan'da da Kurban Bayramı vesilesiyle yoksul ailelere kurban eti dağıtarak onları sevindirdi.

Sadakataşı Derneğinin gönüllülerinden Ali Furkan Batu ile Mustafa Tarık Kaderli'nin organizasyonuyla, Türk halkının kurbanları vekaleten kestirildi.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy bölgesine bağlı Janı-Jer köyünde yapılan kurban kesim organizasyonun ardından poşetlenen kurban eti, civar köylerdeki yoksul ailelere dağıtıldı.

Gönüllü Batu, AA muhabirine, kurban etini dağıtarak, Türkiye'nin Kırgızistan'ı unutmadığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Türk bağışçılara teşekkürlerini ileten Batu, kurban eti alanların çok memnun kaldığını dile getirdi.

Önceden belirlenen ailelere kurban eti dağıtımını yapan Huzaypa Momunov, "Türk bağışçıların yardımını yoksul ailelere, dul kadınlara, çok çocuklu ailelere dağıttık. Bağışı yapanlardan Allah razı olsun, ibadetlerini Allah kabul etsin. Kurban Bayramımız çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:43
  1. Kırgızistan
  2. Kurban Bayramı
  3. kurban eti
  4. Sadakataşı Derneği

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