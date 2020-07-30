Sadakataşı Derneği ekipleri, kurbanların kesileceği yurt dışı bölgelerine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 32 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yapacak olan Sadakataşı Derneği ekipleri bölgelere ulaşmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vekaletle bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımları Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar'da yapılacak.

Bu kapsamda bölgelere hareket eden ekipler, 32 ülkede kurban kesimlerini ve dağıtımlarını organize edecek. Ekipler ayrıca gittikleri bölgelerde bayramın mutluluğunu en fazla yaşayacak çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

Tanzanya'ya ulaşan kurban ekibinin sorumlusu Hacı Dursun Tunç, yardıma muhtaçların mutlu bir bayram yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla bu sene kurban çalışmalarını sürdüren dernek, başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

