  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sadakataşı Derneği ekipleri, kurbanların kesileceği yurt dışı bölgelerine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:25:14 -
Sadakataşı Derneği ekipleri, kurbanların kesileceği yurt dışı bölgelerine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 32 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yapacak olan Sadakataşı Derneği ekipleri bölgelere ulaşmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vekaletle bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımları Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar'da yapılacak.

Bu kapsamda bölgelere hareket eden ekipler, 32 ülkede kurban kesimlerini ve dağıtımlarını organize edecek. Ekipler ayrıca gittikleri bölgelerde bayramın mutluluğunu en fazla yaşayacak çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

Tanzanya'ya ulaşan kurban ekibinin sorumlusu Hacı Dursun Tunç, yardıma muhtaçların mutlu bir bayram yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla bu sene kurban çalışmalarını sürdüren dernek, başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı