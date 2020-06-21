  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir işyerindeki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:06:54 -
Sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir işyerindeki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.


Geçtiğimiz hafta Kahta ilçesi Fatih mahallesinde bulunan bir yerinde içinde 700 TL olduğu sadaka kutusu çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği soruşturma başlattı. Parmak izi çalışması ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şahsın F.K (18) olduğunu belirledi.


Gözaltına alınan şahs, önce emniyete sonra adli makamlara sevk edildi. F.K (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı