Saçtaki kepeğe ve egzamaya karşı etkili şifalı bitki! Bu hastalık sorununa kesin çözüm : Yöntemle son verin

Şifalı bitkiler egzama gibi cilt hastalıkları ya da öksürük, astım gibi hastalıklar için birçok kişiye fayda sağlıyor. Kış aylarında soğuk hava ve nem oranının düşük olması egzama hastalığının da artmasının nedenleri arasındadır. Peki, egzamaya karşı hiç hercai menekşe bitkisini denediniz mi? Hercai menekşenin cilde faydalarına şaşıracaksınız...

DERİDE KABARCIKLARI YOK EDER

Bunun yanı sıra su, sabun, deterjan, tozlu ortamlar ya da mesleklere özgü kullanılan kimyasal maddeler de egzama oluşmasında sorumlu diğer etkenlerdir. Egzama ilk etapta içi su dolu kabarcıklar olarak kendini gösterir. Daha sonra bu kabarcıkların yerini kepeklenme, kabuklar alır ve son aşamada ciltte kalınlaşma gözlenir. Bitkisel tedavi uzmanları egzamaya çare olarak 'hercai menekşe'yi gösteriyor. İçeriği; salisilik asit, metil salisilat, violin, rutin glikozidi, violaksantin, zeoksantin, flavoksantin, kalsium ve magnezyum tuzları, tanenler gibi maddelerden oluşmaktadır.

Saçtaki egzamaya hangi şampuan iyi gelir?

SAÇTAKİ KEPEĞİ ÖNLER

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Egzama ve akne gibi çeşitli cilt problemleri iyileştirici özelliği vardır. Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Çıbanları geçirmede faydalıdır. Saçlardaki kepek problemlerine karşı bu şifalı bitkinin suyu saçlara sürülürse faydalı olabilmektedir.

UYKUSUZLUĞU ÖNLER

Mikrop öldürücü etkisiyle de ezilerek yaraların üzerine sarılabilir. Astım, yüksek ateş, öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara karşı da yarar sağlar. Akciğer hastalıklarına karşı, balgam ve idrar söktürücü olarak da kullanılabilir. Uykusuzluğa çare olur.

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YARALARI İYİLEŞTİRİR

Bu şifalı bitkinin yağı kullanıldığında saçın parlamasını sağlar, canlılık kazandırır. Ayrıca menekşe yağı, badem yağı ve yumurta sarısıyla birlikte kullanıldığında saç dökülmesini önler. Kanı temizleyen bu bitki, aynı zamanda lapa olarak kullanılarak ciltteki kızarıklıklara sürülebilir, cilt yaralarını iyileştirir. Boğmaca ve uyuz hastalığı tedavisinde yararlıdır. Cildiniz pırıl pırıl olacak.

Saç egzamasına ne iyi gelir?

ÇAYINA BAL EKLEYİN

Ateş düşürmek için 100 gr. kuru yaprak bir litre suda kaynatılır, bir gün bekletilir. Ertesi gün 3 saatte 1 fincan olarak içilir. Öksürükte kullanmak için bir çay kaşığı bal da eklenebilir. Balgam söktürücü olarak 10 gr. taze bitkiden bir litre suda kaynatılıp yemek aralarında birer çay bardağı içilir.



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