Isırgan otu kürü tarifi ve malzemeleri! İbn-i Sina'dan deva: Isırgan otu suyu kullananlar, resmen sona eriyor!

Isırgan otu kürü, Isırgan otu, adından da çağrışım yaptığı gibi dokunulduğunda acı veren bir bitkidir. Yaprakları üzerinde bulunan ince tüyler, cildi tahriş eden kimyasal maddeler içermektedir. Bu kimyasallar bitkiye dokunulduğunda salgılanır ve cildi kaşındırır. Yüzyıllardır ısırgan otunun faydaları bilinmektedir. Kavurup yada çiğ olarak börek içi olarak da tüketilir. Avrupa devletlerinde ise geleneksel olarak vücuttan fazla suyun atılması amacı ile idrar söktürücü ve organları temizlemek amacı ile kullanılır. Yüksek miktarda demir içerdiğinden dolayı insan vücuduna faydası çoktur. Öksürüğe iyi gelir, böbrekleri temizler, soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Isırgan otu kürü günümüzde ölüm nedenlerinin başında gelen akciğer kanseri riskini azaltır kanseri önlemektedir. Isırgan otunun faydaları olan en önemlileri: Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Baş ağrısına iyi gelir.

Isırgangiller familyasına ait olan ısırgan otunun anavatanı Kuzey Asya'dır. Yakıcı tüylere sahip olan ısırgan otu mayıs ile ağustos ayları arasında çiçek açar. Ülkemizde de yetiştirilen ısırgan otu ciltte temas halinde tahrişe sebep olabilir. Isırgan otu binlerce yıldır bilinen, insanlığın şifa deposu. Faydaları Tıp alimi İbn-i Sina'nın yıllar önce hazırladığı şifalı ısırgan otundan bahsetmiştir.

İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifi neye iyi gelir? Kullananlara resmen deva oluyor

İşte ısırgan otunun diğer faydaları… şu şekilde sıralanabilir:

Bağırsakları yumuşatır

Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır

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Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar

Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.

Yaprakları arpa suyuyla pişirilip içilirse akciğerleri temizler

Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur

Tuz ile ısırgan otu külünden elde edilen karışım köpek ısırmaları, ülser ve kanserleri tedavi eder

Tohumları burun deliklerini açar

Deri sertliklerini giderir

Nefes darlığını açar

Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

Yapılışı: Bir tencereye yarım litre su koyup kaynatalım. Kaynamakta olan suyun içerisine bir tutam ebe gümeci bir tutam ısırgan otu atalım. Ocağın altını kısıp dört beş dakika haşlayalım. Haşlandıktan sonra ılımaya bırakalım soğuduktan sonra yaprakları süzelim. Haftanın üç dört günü bu kür sabah akşam aç karnına içilir. Üç aydan sonra 15 gün ara verilir ve tekrar üç ay boyunca bir gün atlayarak bir su bardağı içilir.

Taze ısırgan otu nasıl kullanılır?

Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir. Günde 2 ya da 3 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı içilebilir. Isırgan otu çayının aç veya tok karnına içilmesinde bir sakınca yoktur. Isırgan otu çayı tatlandırılmadan içilmelidir.

Taze ısırgan otu çayı nasıl yapılır?

Bir tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ısırgan otu bir su bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 - 10 dakika haşlanır. Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir.

Kuru ısırgan otu çayı nasıl yapılır?

Bir bardak ısırgan otu çayı tarifi için 1 çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var ki o da demlenme süresidir. Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenen ısırgan otu çayını içmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Isırgan otu çayı faydaları Saraçoğlu

Akciğer kanserine karşı önleyicidir. Akciğer kanserine yakalanmış olan kişiler birer tutam ebegümeci ve ısırgan otunu bir bardak kaynamış suya atıp 5 dakika kaynatmalı ve elde edilen suyu içmelidirler. Başlangıç aşamasındaki akciğer kanseri vakalarında bu kür etkilidir. Isırgan şeker hastalığına karşı da koruyucudur.

Isırgan otu saça nasıl uygulanır?

4-5 gram ısırgan otu 750 ml kaynayan suyun içine atılır ve kısık ateşte 4 dakika kadar tutulur. Sonra da altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek bir kaba alınır. Temiz saçlar bu su ile yıkanır ve yarım saat ıslak olarak beklenir.

Isırgan otu Çiğ Yenir mı?

Isırgan otunu saplarından dikkatlice ayırarak yapraklarını nar taneleri ve zeytinyağlı limonlu sos ile nefis bir salata halinde yenir.

Isırgan otu yemeği nasıl pişirilir?

Tavaya iki – üç yemek kaşığı sıvı yağ konulur. İncecik doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenir. Pembeleşen soğanlara haşlanmış ısırganlar ilave edilerek bir iki defa çevrilir ve altı kapatılmadan üzerine tuz ve kırmızıbiber veya pul biber eklenir. Isırgan Otu Kavurması sıcak olarak servis edilir.

Dişi ve erkek ısırgan otu resmi

iki cinsiyetli bitkilerin her ikisi de çiçek açar fakat sadece dişi çiçek tohum verir.

Erkek çiçekler ise dişi çiçeği tozlaştırmakla görevlidir ve meyve veya tohum vermezler.

O vakit bu iki ısırgan otu bitkisini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Çok kolay çünkü erkek ısırgan otunun çiçek kurulumları yatay durur, dişi ısırgan otunun çiçek kurulumları ise salkım şeklindedir. Kolajın sol üst ve alttaki resimleri dişi ısırgan otuna aittir. Sağ üst resim ise erkek ısırgan otunu gösterir.

Isırgan otu zararları

Bilinçsiz ya da gereğinden fazla tüketimi ısırgan otu alerjisi yaratabilir. Özel dönemlerde döngüsünü değiştirme riski olduğu için hamile kalma planı olan kadınlar, ilgili dönemde kullanmamalıdır. Bazı tüketimlerde az da olsa mide ağrısı, ciltte döküntü ya da terleme gibi yan etkiler yaratabilir.