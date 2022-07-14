Saçta sirke belirtileri neler, saçtaki sirke nasıl temizlenir?

Saçların arasına gizlenen düşmanlardan olan bitler, kan emmek için fırsat kollamaktadırlar. Saçta oluşan bit yumurtası yani sirke, zamanla bite dönüşmektedir. Bu nedenle saçların doğru şekilde temizlenerek sirkeden arındırılması çok önemlidir. Bu yazımızda sizlere saçta sirke nedir? Neden olur? Saçtaki sirke nasıl anlaşılır? Sirke ile kepek arasında ne gibi farklar vardır? Sirke bulaşıcı mıdır? Saçlar sirkeden nasıl temizlenir? gibi merak edilen önemli konulara yer vereceğiz.

Kafa derisine yakın bir bölümde tutunan bit yumurtaları (Sirke), 1-2 hafta içerisinde açılarak bite dönüşürler. Saç tellerine çok sıkı bir şekilde tutunan sirkeleri saçtan temizlemek oldukça zordur. Temizleme aşamasında geride birkaç tane sirke bile kalsa çoğalarak bitlere dönüşürler. Bu nedenle doğru yöntemlerle temizleme işlemi doğru şekilde yapılmalıdır.

Saçta Sirke Neden Olur?

Varlığı çok eskiye dayanan saç biti yumurtaları halk arasında sirke olarak bilindiği için saçta sirke neden olur sorusu çok fazla araştırılmaktadır. 0,7 – 1 mm boyutlarında olan sirkeler yakından rahatlıkla görülmektedir. Sirkeler parlak ve sarımsı rengi yanında damla biçimli ya da oval şekilde oluşmaktadır. Normal şartlarda 8 – 9 gün içerisinde yumurtalarından çıkan sirkeler görülmeye başlamaktadır ve 9 – 12 günde olgunlaşmaktadır.

Sirkeler, insan vücudu dışında 10 gün kadar canlı kalabilmektedirler. Erişkin saç bitleri ise 1 – 2 gün yaşayabilmektedir. Sirkeler erişkin hayvanlar üzerine yaşamamaktadır. Genel olarak çocuklarda okula ilk başladıkları zamanda görülen saçtaki sirke, yağlı ve nemli ortamlarda daha sık görülmektedir. Bu nedenle yağlı saç derisine sahip olan kişilerin saçlarını çok iyi temizlemeleri gerekmektedir. Aşağıda sıralayacağımız saçtaki sirke oluşumunun nedenlerinin iyi öğrenilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılarak saçların temizlenmesi sağlanmalıdır. Saçta sirkeye neden olan etmenler şu şekilde sıralanabilir:

-Yağlı ve nemli saç derisine sahip olmak

-Başka birinden bulaşma

-Yetersiz temizlik ve bakım

Saçta Sirke Olduğunu Nasıl Anlarız?

Sirke ve kepek çok karıştırıldığı için saçta sirke olduğunu nasıl anlarız konusunu detaylı öğrenmek gerekmektedir. Saç tellerine sıkı bir şekilde yapışan sirkeler, 2 – 3 hafta açık havada yaşamaktadırlar. Eğer bitler de o ortamda kendilerine uygun bir alan bulurlar ise ürerler ve kısa zaman içerisinde 100 katına çıkarlar. Kafaya yerleşen bu bitlerin ömrü ise 30 – 35 gün kadardır. Peki, saçtaki sirkeler bitlerden ve kepekten nasıl ayırt edilir?

Sirkeleri görmek çok daha kolaydır. Işık altında saçlar ayrıldıktan sonra ense kısmına ve kulak diplerine bakılmalıdır. Sirkeler kepeğe benzer ancak kepeğe göre daha yapışık ve parlaktırlar. Kepekler tarandığı zaman dökülürken sirkeler dökülmez. Sirke olduğu zaman saçlarda kaşıntı meydana gelir.

Saçta Sirke Belirtileri Neler?

Saçtaki sirke kişide farklı sıkıntılar meydana getirmektedir. Bu sıkıntıların yaşanmaması için saçların düzenli olarak kontrol edilmesi ve sirke oluşumunda hemen müdahale edilmesi önerilmektedir. Saçlarda sirke olduğu zaman ortaya çıkan belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kafa derisinde kaşıntı

Saç derisinde hafif kızarıklık

En çok başın arka bölümünde görülür

Saçtaki sirkeler genel olarak kaşıntı ile fark edilirler. Bitlerin yumurtalarını bırakması ile oluşan sirkeler saçlara yapışırlar. Kepekler tarandığı zaman dökülürken ya da tarağa gelirken, saçtaki sirkeler dökülmez ve tarağa gelmez.

Saçta Sirke İle Kepek Nasıl Ayırt Edilir?

Saçtaki sirke en çok kepek ile karıştırılmaktadır. Her ikisi de hareketsiz ve açık renkte olduğu için sirke ile kepeği ayırt etmek zorlaşmaktadır. Ancak sirke, kepeğe göre daha parlak renklidir. Ayrıca sirke saça çok iyi bir şekilde yapışmaktadır. Saçtaki sirkeleri almak için bir cımbız tarzı ürün kullanılmalıdır. Ancak kepek saçlara çok yapışmadığı için tarama sonrasında saçlardan dökülmektedir. Sirkeler, iki parmağın arasına alınıp sıkıştırıldığında çıtlama şeklinde ses gelmektedir.

Saçtaki Sirke Bulaşır mı?

Özellikle okula giden çocuğu olan anne babaların en çok merak ettiği soruların başında, saçtaki sirke bulaşır mı sorusu gelmektedir. Sirke bulaşıcıdır. Tarak, fırça, şapka, yastık, kaban, eşarp, atkı, mont gibi kişiler eşyaların ortak kullanılması ile yayılan sirke kişiden kişiye bulaşmaktadır. Temel bulaşma yolu ise saç temasıdır. Bu nedenle çok dikkat edilmelidir.

Saçtaki Sirke İçin Kesin Çözüm Nedir?

Saçtaki sirkeler birçok kişinin yaşadığı ortak sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle saçtaki sirke için kesin çözüm nedir çok merak edilmektedir. Saçta görülen sirkeler için kesin çözüm vardır. Ancak saç sirkelerden temizlendikten sonra dikkat edilmezse ve saçında sirke olan bir kişi ile yakın temas kurulursa, saçtaki sirke tekrarlayabilmektedir. Bunun bilincinde olarak dikkat edilmesi gerekmektedir.

Saçtaki sirke için en temel yöntem elma sirkesidir. Yüksek oranda asit içeren elma sirkesi, saç derisinde oluşan diğer sorunlar gibi sirke sorununu da tedavi etmektedir. Doğal elma sirkesi saçın tamamına sürüldükten sonra bir süre bu şekilde bekletilir ve saçlar taranır. Bu yöntem gün içerisinde 2 – 3 kere tekrarlanabilir.

Saçta sirke olan yere bol miktarda vazelin sürülmelidir. Bu şekilde yaklaşık olarak 1 saat beklendikten sonra saçlar bit tarağı ile taranmalıdır. Bu sayede saça yapışan sirkeler temizlenmektedir. Sonrasında ise saçlar bir şampuan ile yıkanmalıdır. Vazelin yöntemi, sirkeler geçene kadar her gün yapılabilir.

Uzun Saçtaki Sirke Nasıl Temizlenir?

Saçtaki sirkeler özellikle uzun saça sahip kişiler için daha zor bir durumdur. Saçlara çok sıkı bir şekilde yapışan sirkeler saçtan kolaylıkla temizlenememektedir. Bu nedenle, uzun saça sahip olan kişiler için uzun saçtaki sirke nasıl temizlenir çok önemlidir. Uzun saça sahip olan kişilerde yukarıda bahsettiğimiz elma sirkesi ve vazelin yöntemlerini deneyebilirler. Bunun dışında zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, sarımsak, aloe vera jeli gibi yöntemler de uzun saçtaki sirkeyi kolay temizlemeye yardımcı olmaktadır.

Saçtaki Sirkeyi Ne Geçirir?

Saçlarda bazı nedenlere bağlı olarak oluşan sirkeler için doktorlar tarafından bazı ilaçlar önerilmektedir. Bu ilaçlar son derece etkilidir. Ancak doktora gitmeden evde kendi yöntemleriniz ile sirkelerden kurtulabilirsiniz. Bunun için saçtaki sirkeyi ne geçirir öğrenmelisiniz. Her bölümde bahsettiğimiz gibi, elma sirkesi saçtaki sirkeler için en etkili silahlardan biridir. Saça masaj yaparak sürülen elma sirkesi 1 saat saçlarda bekletildikten sonra durulanır.

Saç bitleri için özel olarak tasarlanan taraklar, normal taraklara göre çok daha fazla dişlidir. Bu nedenle saça yapışan sirkelerini temizlenmesini kolaylaştırır. Bunun dışında vazelin yöntemi de saça yapışan sirkeleri temizlemekte etkilidir. Temizleme işlemi esnasında saçlarda tek bir sirke kalmadığından emin olmanız son derece önemlidir.

Saçtaki Sirke Doğal Yollarla Nasıl Dökülür?

Sirke ve bit tedavisinde doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir. Ancak bunun dışında doğal yöntemlere başvurmak isteyenler için saçtaki sirke doğal yollarla nasıl dökülür konusuna değineceğiz. Saçtaki sirkeyi dökmeye yarayan bazı doğal yöntemler aşağıda aktarılmıştır:

Vazelin Yöntemi: Bol miktarda alınan vazelin, saç dipleri dışında sirke olan bölgelere iyice sürülmelidir. Bir saat bekledikten sonra saçlar bit tarağı ile taranmalıdır. Daha sonra saçlar doğal şampuan ile iyice yıkanarak temizlenmelidir. Sirkeler geçene kadar bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı – Biberiye – Okaliptüs Yöntemi: Bir diğer etkili doğal yöntem için 5’er damla okaliptüs ve biberiye yağı ile zeytinyağına ihtiyaç vardır. Bu yağlar karıştırıldıktan sonra saç diplerine masaj yapılarak karışım tüm saça uygulanmalıdır. 1 saat bekledikten sonra saçlar bit tarağı ile taranmalıdır.

Saçtaki Sirke Nasıl Dökülür?

Saçlarda oluşan sirke kişiye görüntü olarak rahatsızlık verir. Bunun yanında kişide kaşıntıya neden olur. Bu nedenle saçtaki sirke nasıl dökülür öğrenilmeli ve uygulanmalıdır. Sirkeler için zeytinyağı, elma sirkesi, biberiye yağı nasıl kullanılır anlattık. Saçtaki sirke için nane yağı da etkilidir. Nane yağını da diğer yöntemler gibi uygulayarak sirkelerden kurtulabilirsiniz. Bunun yanında, ciltten ölü hücreleri temizleyen limon da sirke dökülmesinde etkilidir. Limonun suyunu saç diplerine ve saçlara sürün. 1 saat beklettikten sonra bit tarağı ile saçlarınızı tarayın ve yıkayın.

Saçta Sirke İlacı Tavsiyesi

Saçta sirke için doktora gidebilirsiniz. Doktorlar tarafından bit ve sirke ilacından en uygun olanı reçete edilmektedir. Bazı ilaçlara karşı alerjiniz olabileceğinden, sirke ilacı tavsiyesini doktorunuza danışmanız çok daha doğru olacaktır. Piyasada online satış sitelerinde satılan sirke ilaçları vardır.

İbrahim Saraçoğlu Saçtaki Sirke Nasıl Temizlenir?

Evde ilaçsız bir yöntem ile sirkelerden kurtulmak için İbrahim Saraçoğlu saçtaki sirke nasıl temizlenir bilinmesi gerekmektedir. İbrahim Saraçoğlu, saçtaki sirke için doğal elma sirkesini önermektedir. Doğal olmayan elma sirkeleri aynı etkiyi göstermeyebilir. Saç diplerine sürülen elma sirkesinin etki etmesi için bir saat kadar beklenmelidir. Daha sonra saçlar doğal bir şampuan kullanarak yıkanmalıdır.