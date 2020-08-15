Sacramento Kings'te Vlade Divac, genel menajerlik görevinden ayrıldı
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te genel menajer Vlade Divac ile yollar ayrıldı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Sırp basketbolcu Divac'ın Kings'teki genel menajerlik görevinden ayrıldığı duyuruldu.
Takımda genel menajerlik görevini geçici olarak Joe Dumars'ın üstleneceği belirtildi.
Basketbol kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets ve Sacramento Kings formaları giyen 52 yaşındaki Divac, 2015'te Kings'in genel menajerliğine getirilmişti.