Saçlarınızın uzama hızını yavaşlatmak mümkün mü?

Genellikle hanımlar saçlarının yavaş uzamasından dert yanar. Aslında saçların yavaş uzaması kadar hızlı uzaması da bir sorundur. Saçları hızlıca uzayan hanımlar saçlarını daha sık boyatmaktan yakınır. Peki, saçların daha yavaş uzaması mümkün mü?

Saçlar ne kadar uzar?

Sağlıklı bir saç ayda ortalama 1.5 cm uzar. Bu da yılda yaklaşık 15 cm'e denk gelir.

Saçlar neden hızlı uzar?

Saçlarınızın hızlı uzaması boya ve kesim masrafını arttırsa da aslında bu durumdan dolayı mutlu olmalısınız. Çünkü hızlıca uzayan saçlar bedeninizin sağlıklı olduğunun önemli ipuçlarından biridir. Ayrıca genetik faktörler de uzama hızını tetikler.

Saç uzama hızı yavaşlatılabilir mi?

Saçların uzama hızını yavaşlatmanız pek mümkün değil. Yaş ilerledikçe bu hız zaten kendiliğinden azalmaya başlayacaktır. Şimdi “Saçlarım hızlı uzuyor ve yıpranıyor. Madem bu hız yavaşlamıyor. Ben şimdi ne yapacağım?” sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbette her güzelliğin bir zorluğu vardır ve bu durumla baş etmeniz mümkün!

Hızlı uzayan saçlarla nasıl baş edilir?

Öncelikle saçınıza dip boya yaptırma yaşınızı biraz ötelemeniz çok önemli. 20’li yaşlarda dip boyama alışkanlığı haliyle zaman içinde saçlarınızı olumsuz etkileyecektir. Unutmayın bitkisel oldukları söylenen boyalar bile saçları yıllar içinde harap ediyor. Şayet saçlarınızda tek tük beyaz var ise onları yok etmeyi değil kamufle etmeyi tercih edin.

Saçlarınıza mutlaka krem kullanın.

Evde hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle hızlıca uzayan saçlarınızın yıpranmasını önleyebilirsiniz.

İşte, tamamen doğal saç maskesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Her evde bulunan bu malzemelerle saç maskesi hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay olacak. Tüm malzemeleri karıştırın ve saçınıza uygulayın. Öncelikle saç derinize masaj yapın ardından da bir tarakla saçlarınızı tarayın. Yaklaşık yarım saat sonra saçlarınızı güzelce yıkayın.