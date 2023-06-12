  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binlerce kilometre ötedeki deprem sonrası beklenmedik Türkiye sözleri! Hoogerbeets'ten sonra şimdi o

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican'ın ardından şoke eden bir istifa daha

Rusya ve Yunanistan'dan petrol için büyük oyun! Dünyaca ünlü ekonomist deşifre etti, herkes şok oldu

Yenilen tarafta sular durulmuyor! HDP'den seçim itirafı!

Mustafa Sarıgül'ün partisi CHP'ye katılıyor! Tarih netleşti...

SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili operasyon! Anne tutuklandı

İsveç yasal düzenlemeye gidiyor! Türkiye mesajı dikkat çekti

Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

Can Atalay reklamı yapan İmamoğlu'na tokat: Sen önce...

Bayramı işaret etti! Çok önemli asgari ücret açıklaması
Kadın - Aile Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı
Kadın - Aile

Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 21:07:00 -
Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı

Saç dökülmesi herkesi panikletir. İşte bu yüzden saç bakım ürünlerine harcadığımız paraya hiç acımıyoruz. Bunu bilen kozmetik endüstrisi her yıl üzerimizden sadece devamlı kullanımda az miktarda fayda sağlayan ürünlerle milyarlarca dolar kar ediyor. Bu içeriğimizde sizlere, fazla para harcamanıza gerek kalmadan saç dökülmesini nasıl durdurabileceğinizi ve yeni saç kökleri oluşturmanın yöntemlerini anlatacağız.

1. Yumurta beyazı ve zeytinyağı Maskesi

Saçınızın düzenli olarak protein, çinko, sülfür, demir, fosfor ve iyot desteğine ihtiyacı vardır. Alamadığında zayıflar ve dökülmeye başlar.

Malzemeler
2 yumurta
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Yumurtaların beyazını ayırın ve üzerine bal ve zeytinyağını ekleyin, ardından güzelce çırpın. Hazırladığını karışımı saçınıza güzelce yedirin ve 20 dakika bekletin. Sonrasında soğuk suyla durulayın ve kullandığınız şampuanla yıkayın. 15 günde bir tekrar edin.

2. Patates Suyu Maskesi

Patateste bulunan kalsiyum, demir, potasyum ve protein saçlarınızı güçlendirir. Patates suyuyla kafa derinize masaj yaparsanız, saç köklerinizi canlandırır ve saçınızın uzamasına katkıda bulunursunuz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir patatesi kastı meyve sıkacağında veya blenderda parçalayarak suyunu çıkartın, saç derinize yedirin ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

Saç deriniz yağlıysa, saç dökülmesini bu da tetikleyebilir. Bu yöntem sayesinde patatesteki nişasta kafa derinizdeki fazla yağı emecek ve sorununuz ortadan kalkacaktır.
Kına saç derinizi ve saçlarınızı yumuşatır, aynı zamanda da kırmızımsı hoş bir renk verir. Ama her şeyden önemlisi, saç köklerini güçlendirir.

Malzemeler
Bir kase
Kına
4 yemek kaşığı yoğurt
2 damla limon suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve maske kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Arından saçınıza masaj yaparak uygulayın ve tamamen kuruyana kadar bekletin.

4. Muz Maskesi

Muz kullanarak saçınıza bir maske hazırlarsanız saçınız ihtiyacı olan potasyum, doğal yağlar ve vitaminleri alacaktır. Ayrıca kepek probleminizi de çözecektir. Saçınızı daha esnek hale getirir ve kırılmaları önler.

Malzemeler
1 muz
Hazırlanışı
Muzu ezin ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı duş bonesi ile kapatarak 40 dakika kadar bekletin ve kendi şampuanınızla durulayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23