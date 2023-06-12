Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı
Saç dökülmesi herkesi panikletir. İşte bu yüzden saç bakım ürünlerine harcadığımız paraya hiç acımıyoruz. Bunu bilen kozmetik endüstrisi her yıl üzerimizden sadece devamlı kullanımda az miktarda fayda sağlayan ürünlerle milyarlarca dolar kar ediyor. Bu içeriğimizde sizlere, fazla para harcamanıza gerek kalmadan saç dökülmesini nasıl durdurabileceğinizi ve yeni saç kökleri oluşturmanın yöntemlerini anlatacağız.
1. Yumurta beyazı ve zeytinyağı Maskesi
Saçınızın düzenli olarak protein, çinko, sülfür, demir, fosfor ve iyot desteğine ihtiyacı vardır. Alamadığında zayıflar ve dökülmeye başlar.
Malzemeler
2 yumurta
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Yumurtaların beyazını ayırın ve üzerine bal ve zeytinyağını ekleyin, ardından güzelce çırpın. Hazırladığını karışımı saçınıza güzelce yedirin ve 20 dakika bekletin. Sonrasında soğuk suyla durulayın ve kullandığınız şampuanla yıkayın. 15 günde bir tekrar edin.
2. Patates Suyu Maskesi
Patateste bulunan kalsiyum, demir, potasyum ve protein saçlarınızı güçlendirir. Patates suyuyla kafa derinize masaj yaparsanız, saç köklerinizi canlandırır ve saçınızın uzamasına katkıda bulunursunuz.
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Bir patatesi kastı meyve sıkacağında veya blenderda parçalayarak suyunu çıkartın, saç derinize yedirin ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.
Saç deriniz yağlıysa, saç dökülmesini bu da tetikleyebilir. Bu yöntem sayesinde patatesteki nişasta kafa derinizdeki fazla yağı emecek ve sorununuz ortadan kalkacaktır.
Kına saç derinizi ve saçlarınızı yumuşatır, aynı zamanda da kırmızımsı hoş bir renk verir. Ama her şeyden önemlisi, saç köklerini güçlendirir.
Malzemeler
Bir kase
Kına
4 yemek kaşığı yoğurt
2 damla limon suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve maske kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Arından saçınıza masaj yaparak uygulayın ve tamamen kuruyana kadar bekletin.
4. Muz Maskesi
Muz kullanarak saçınıza bir maske hazırlarsanız saçınız ihtiyacı olan potasyum, doğal yağlar ve vitaminleri alacaktır. Ayrıca kepek probleminizi de çözecektir. Saçınızı daha esnek hale getirir ve kırılmaları önler.
Malzemeler
1 muz
Hazırlanışı
Muzu ezin ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı duş bonesi ile kapatarak 40 dakika kadar bekletin ve kendi şampuanınızla durulayın.