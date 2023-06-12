Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı

1. Yumurta beyazı ve zeytinyağı Maskesi

Saçınızın düzenli olarak protein, çinko, sülfür, demir, fosfor ve iyot desteğine ihtiyacı vardır. Alamadığında zayıflar ve dökülmeye başlar.

Malzemeler

2 yumurta

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Yumurtaların beyazını ayırın ve üzerine bal ve zeytinyağını ekleyin, ardından güzelce çırpın. Hazırladığını karışımı saçınıza güzelce yedirin ve 20 dakika bekletin. Sonrasında soğuk suyla durulayın ve kullandığınız şampuanla yıkayın. 15 günde bir tekrar edin.

2. Patates Suyu Maskesi

Patateste bulunan kalsiyum, demir, potasyum ve protein saçlarınızı güçlendirir. Patates suyuyla kafa derinize masaj yaparsanız, saç köklerinizi canlandırır ve saçınızın uzamasına katkıda bulunursunuz.

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Bir patatesi kastı meyve sıkacağında veya blenderda parçalayarak suyunu çıkartın, saç derinize yedirin ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

Saç deriniz yağlıysa, saç dökülmesini bu da tetikleyebilir. Bu yöntem sayesinde patatesteki nişasta kafa derinizdeki fazla yağı emecek ve sorununuz ortadan kalkacaktır.

Kına saç derinizi ve saçlarınızı yumuşatır, aynı zamanda da kırmızımsı hoş bir renk verir. Ama her şeyden önemlisi, saç köklerini güçlendirir.

Malzemeler

Bir kase

Kına

4 yemek kaşığı yoğurt

2 damla limon suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve maske kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Arından saçınıza masaj yaparak uygulayın ve tamamen kuruyana kadar bekletin.

4. Muz Maskesi

Muz kullanarak saçınıza bir maske hazırlarsanız saçınız ihtiyacı olan potasyum, doğal yağlar ve vitaminleri alacaktır. Ayrıca kepek probleminizi de çözecektir. Saçınızı daha esnek hale getirir ve kırılmaları önler.

Malzemeler

1 muz

Hazırlanışı

Muzu ezin ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı duş bonesi ile kapatarak 40 dakika kadar bekletin ve kendi şampuanınızla durulayın.