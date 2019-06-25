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Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?

Saçların kurumasıyla beraber kabarması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Zamanla nemini kaybeden saçlar doğal ışıltısını kaybederek yıpranmaya ve kurumaya başlar. Nemini kaybeden ve kabaran saçlara şekil vermek güçleşir. Özelikle uç kısımlarında çatallaşmaya başlayan saçlar son olarak kesilmeyle son bulur. Peki kabaran saçlar için ne yapılmalı?

25 Haziran 2019 Salı 18:23
Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?

Saçların kurumasıyla beraber kabarması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Zamanla nemini kaybeden saçlar doğal ışıltısını kaybederek yıpranmaya ve kurumaya başlar. Nemini kaybeden ve kabaran saçlara şekil vermek güçleşir. Özelikle uç kısımlarında çatallaşmaya başlayan saçlar son olarak kesilmeyle son bulur. Peki kabaran saçlar için ne yapılmalı?

Kuru ve kabarık saçlar nasıl yatıştırılır?

Kuru, kabarık veya kıvırcık saçlara sahipseniz tek başına saçınıza müdahale etmeniz oldukça zaman alacaktır. Bu nedenle saçlarınıza çok daha önem verip daha fazla kabarmaması için saçlarınızın her uygulamasına dikkat etmeniz gerekir. Banyo sonrası saçlarınızı havlu ile ovuşturmadan sadece sarıp kurumasını bekleyebilirsiniz. Fön makinesi ile yanlış saç kurutma teknikleri saçlarınızın kırılmasına, yanmasına hatta daha çok kabarmasına neden olacaktır. Düşük sıcaklıkta saçınıza fazla yaklaştırmadan tepeden aşağı doğru kurutmak saçınıza zarar vermeyecek ve kabarmasını önleyecektir. Bunların yanı sıra saçınıza yapacağınız doğal maskeler saçınızı beslerken aynı zamanda kuruluk ve kabarma sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Kabaran saçlara yumurta maskesi tarifi

Yumurta içeriğindeki protein ile saçların gerekli vitamin almasını sağlayacak ve zeytinyağı saçın ihtiyacı olan nemi karşılayacaktır.

Malzemeler;

– 1 yumurta
– 2 yemek kaşığı mayonez
– 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Saç diplerine tamamen nüfuz etmesini sağlayın. 20-30 dakika beklettikten sonra bol su ile saçını durulayın.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:23
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