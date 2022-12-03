Saçınızın doğal rengine dönüyor, beyazlardan kurtuluyorsunuz! Beyaz saçlara çözüm: Kesin kurtulma yolları

Saç maskesi

1. Taze buğday çimeni suyu maskesi

htiyacınız olan malzemeler:

Birkaç taze buğday çimi

İhtiyaca göre normal su

Uygulanması:

Birkaç buğday çimeni alın ve normal suyla iyice yıkayın.Daha sonra küçük parçalara bölün.Buğday çimeni parçalarını bir blendara alın ve ince ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar öğütün.Buğday çimeni suyunu küçük bir karıştırma kabına dökün.Ardından saçınızı normal suyla bir kez yıkayın.Daha sonra, buğday çimeni suyunu alın. Saçınıza ve saç derinize uygulayın. Beyaz saçların olduğu bölgelere daha yoğun uygulayın.Uygulamadan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında saçınızı kurumaya bırakın.En son ise saçınızı normal suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

Dikkat!

Saç renginde gözle görülebilir değişiklikleri görmek için haftada bir kez düzenli olarak bu tarifi kullanmaya devam edin.

Yenilebilir Tarifler

1. Buğday çimeni ve ananas

İhtiyacınız olan malzemeler:

Taze Buğday Çimeni 1/4 fincan

Normal su 1/2 bardak

Taze olgun ananas 1/4 fincan

Taze Zencefil 1 çay kaşığı

Taze sıkılmış limon suyu 1 çay kaşığı

Uygulanması:

Öncelikle temiz bir blendarda tüm malzemeleri güzelce öğütün.Tüm malzemelerden pürüzsüz bir karışım elde edene kadar öğütmeye devam edin.Öğütülmüş smoothie karışımını iyice çalkalayın ve bir kaşık yardımıyla karıştırın.Sonra bardağa dökün ve afiyet olsun!

Dikkat!

Saçınızın renginde bazı gözle görülür değişiklikler görene kadar bu karışımı günde bir kez tüketin.Daha etkili sonuçlar için istenen sonuçları elde ettikten sonra bile, bu içeceği günlük diyetinize ekleyin.

2. Taze buğday çimeni içeceği

İhtiyacınız olan malzemeler:

Taze buğday çimeni (doğranmış) yarım bardak

Normal su 1 su bardağı

Tülbent

Uygulanması:

İlk olarak, temiz ve güçlü bir mutfak robotu alın.İnce kıyılmış taze buğday çimenini ve az miktarda suyu robotun içine ekleyin.Malzemeleri en az bir dakika güzelce öğütün.Öğütülmüş buğday çimeni karışımını tülbente dökün.Ardından, buğday çimeni suyunu küçük bir bardağa ayrı olarak süzün.Buğday çimeni karışımını bir enerji içeceği gibi tüketin.Her gün taze olarak hazırlayın.Eğer hazırlayamayacak olursanız önceden içeceği buz kalıplarına dökün ve buzdolabında dondurun.Ertesi gün buğday çimeni buz küplerini sağlıklı içeceklerinize dahil ederek tüketin.

Dikkat!

Tüm beyaz saçlarınızdan kurtulmak için bu taze buğday çimeni içeceğini düzenli olarak günde bir kez tüketin.

3. Taze Buğday Çimeni, Elma Ve Havuç Suyu

İhtiyacınız olan malzemeler:

Taze buğday çimeni 30 ml

Olgun Olgun 2

Taze kırmızı pancar (başparmak) (ince dilim) 1

Taze salatalık (maydanoz) 1/4.

Taze havuçlar 2

Zencefil (küçük parça) 1

Uygulanması:

İlk olarak, tüm malzemeleri alın ve birkaç küçük parçaya bölün.Doğranmış tüm malzemeleri birer birer karıştırıcıya ekleyin.Malzemelerden pürüzsüz bir karışım elde edene kadar iyice ezin.Uygun bir kıvam elde etmek için karışımı en az bir dakika öğütün.Elde ettiğiniz içeceği bir bardağa dökün ve tüketin.

Dikkat!

Saçınızın renginde etkili sonuçlar elde etmek için günde bir kez bu içeceği içmeye devam edin.

4.Taze buğday çimeni

İhtiyacınız olan malzemeler:

Taze buğday çimi 1/2 su bardağı

Tülbent veya süzgeç

Uygulanması:

Öncelikle birkaç tane taze buğday çimeni alın ve akan su altında yıkayın. Ardından içlerinde bulunan sarı otları çıkarın ve sadece taze olan yeşil otları ayırın. Yıkadıktan sonra buğday çimenin fazla suyunu boşaltın. Buğday çimenlerini blenderdan geçirin. Taze yeşil otu sulu bir macun haline gelinceye kadar öğütün. Süzgeç veya tülbent kullanarak buğday çimeni suyunu küçük bir kaba ayırın. İlk olarak, öğütülmüş taze buğday çimi suyunun yaklaşık 15 ml’sini alın ve seçtiğiniz herhangi bir başka meyve suyuyla eşit miktarda karıştırın. Bunun nedeni, bu içeceği tükettikten sonra herhangi bir yan etkinin olmadığından emin olmaktır. Bunu düzenli olarak yaklaşık bir hafta uygulayın. Daha sonra, meyve suyuyla karıştırılan buğday çimeni suyunun miktarını arttırmayı deneyebilirsiniz. Sonunda buğday çimeni suyunu sade içmeye başlayabilirsiniz.

Dikkat!

Saç renginde istenen ve görünür değişiklikleri elde etmek için günde bir kez yaklaşık 60 ml ila 120 ml tüketin. Ayrıca her gün 15 ml buğday çimenini yavaş ve kademeli olarak tüketmeyi hedefleyin. Ayrıca, karışımı hazırladıktan hemen sonra tüketmelisiniz, çünkü besin değerleri zamanla azalır.

UYARI:

Bu makalede belirtilen tariflerinden herhangi birini tüketirken herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, derhal kullanmayı bırakın ve hekiminize görünün.

5 dakikada beyaz saçlardan kurtulma

Saçtaki beyazlar nasIl yok olur?

İki litre suyun içine iki çorba kaşığı çay, iki soğan kabuğu ve üç defne yaprağını koyun ve kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve oda sıcaklığına geldikten sonra saç diplerinize karışımı sürün. Her gün düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızdaki beyazların azaldığını göreceksiniz.