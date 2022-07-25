Saçımız neden griye dönüşüyor?

Sağlık problemleri, Hormonal Değişiklikler, Tiroid Rahatsızlığı, Hava Kirliliği, Sigara, Stres, Yanlış Ürün Kullanımı, Azalmış Melanin ( saç köklerimizdeki melanosit üretimi 20li, yaşlarımızdan sonra azalmaya başlar. Üretim yavaşladıkça saç kökü yeni çıkan saçlara renk verememeye ve yeni saç telleri de beyaz çıkmaya başlar. Otuzlu yaşlardan sonra ise saçınızın griye veya beyaza dönme ihtimali her on yılda bir yüzde 10 ile 20 arasında artar.) Bir diğer faktör ise; Genetik faktörlerdir.

Saçınızı beyazlardan kurtarırken bakım yapan doğal tarif

Malzemeler

*3 Çay kaşığı Limon Suyu

*Bir avuç Hindistancevizi Yağı

Saçlara bakım yapan tarif nasıl yapılır?

Bir kaba Limon suyu ve Hindistancevizi yağını koyun, iyice karıştırın.(Soğuk pres olanı da sıvı halde olanı da olur) Saç derinize masaj yaparak karışımı sürün. Hava almasını sağlayacak şekilde en az 1 saat saçınızda kalsın. Saçınızı çok yıpratmadan şampuanlayıp , yıkayın.

-Haftada 1 kez düzenli olarak yapmalısınız.

Karışımda Kullandığımız Hindistancevizi Yağı ve Limonun Faydaları Nelerdir?

Hindistancevizi yağ : Son zamanlarda kullanım çeşitliliği ve faydasının fazla olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen bu yağ, saçı iyileştiren besin maddelerine sahiptir. İçindeki Laurik asit nedeniyle, saç kırıklarını engeller,saçı sağlıklı uzatır, parlaklık verir, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, nemi saça hapseder, saç uzamasını sağlar, kepekten korur ve saçları kuvvetlendirir.

Limon Suyu : İçinde C vitamini ve B grubundaki birçok vitamin ve Fosfor barındıran Limon Suyu Saçın Gri Renge dönmesine engel olan besin maddelerine sahiptir.

Saça sağlık veren Hindistancevizi yağı ve Gri Rengi önleyen Limon Suyu Karışımı, Kepeksiz, Sağlıklı ve Doğal Rengindeki Saçlarınıza kavuşmanızı sağlayacak.

*Karışım saçlarınıza iyi geleceği gibi, cildinize, yanık izlerine, kepek sorununa, el lekelerine de iyi gelecektir.