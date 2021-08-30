Sacha Boey Kasımpaşa-Galatasaray yorumu ne oldu? Sacha Boey Kasımpaşa maçı için ne dedi?
Süper Lig'in 3. haftası geride aldı. Süper Lig 3. haftaki maçlarda bir çok ismi renklerine katan Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip sahadan istediğini alamadı. Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2-2 berabere sona erdi. Sacha Boey maç sonrası açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Sacha Boey Kasımpaşa-Galatasaray yorumu ne oldu? Sacha Boey Kasımpaşa maçı için ne dedi? Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim hangi açıklamalarda bulundu? Fatih Terim Kasımpaşa maçına ne dedi?
Sacha Boey, Süper Lig’in 3. haftasında oynadığımız Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın 2-0’dan 2-2’ye gelmesinin sebebi sorulan Sacha Boey, “Bunun nedeni hatalar. Böyle hatalar yaptığınızda bunun karşılığı oluyor. Biz de bu hatalardan dolayı iki gol yedik.” dedi. Takımın yorgunluk faktörünün sonuçta etkili olup olmadığı sorulan Boey, “Sanmıyorum. Maçın başında da yorgunluk vardı ama 2-0 yeniyorduk. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.” şeklinde konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalmalarının bir "Pardon"u olmadığını belirtti. Karşılaşmanın kırılma anının ilk yarının uzatma dakikalarında yedikleri gol olduğunu aktaran Terim, maç değerlendirmesiyle ilgili şunları kaydetti: