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Saç yüklü TIR yangın sonrası hurdaya döndü

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde motor bölümünden alev alan TIR hurdaya döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 04:42:00 -
Saç yüklü TIR yangın sonrası hurdaya döndü

Olay gece saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Halil İbrahim İnan idaresindeki 81 By 885 plakalı TIR, D-655 karayolu Tepeköy mevkiinde motor kısmından alev aldı.

TIR sürücüsü aracı kenara çekerek müdahale ederken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan TIR'daki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapanırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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