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Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?

Yağ bezleri sürekli sebum üretirler. Düzenli yıkanmayan saç da bir süre sonra çeşitli kirler de içeren yağ tabakası ile kaplanacaktır. Bununla birlikte genetik faktörler de saç yağlanmasına etki eder. Peki saç yağlanması nasıl önlenir? Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?

02 Temmuz 2019 Salı 16:13
Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?

Yağ bezleri sürekli sebum üretirler. Düzenli yıkanmayan saç da bir süre sonra çeşitli kirler de içeren yağ tabakası ile kaplanacaktır. Bununla birlikte genetik faktörler de saç yağlanmasına etki eder. Peki saç yağlanması nasıl önlenir? Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?

Saç yağlanması neden olur?

Saç yağlanması aslında saç derisinin yağlanmasıdır. Yani saç derisinden çıkan yağ saç tellerine ulaşır, bu da saç yağlanmasına sebep olur. Yağlanmanın düz saçlarda daha sık görülmesinin sebebi de saç tellerine daha kolay ulaşabilmesidir. Bu yüzden kıvırcık saçlarda yağlanma çok az görülür. Diğer bir neden de beslenme alışkanlıklarıdır. Yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, yetersiz ve dengesiz beslenilmesi saç yağlanmasına sebep olur. Saçlara sık sık dokunulması da bir diğer sebeptir. Saçların çok sıcak suyla yıkanması da saç yağlanmasına sebep olur. Gün içerisinde yaşanılan stres, saç yağlanmasına neden olan faktörlerdendir. Doğru şampuan seçiminin yapılmaması, saç kremi, sprey gibi kimyasal maddelerin kullanılması da bir diğer nedendir.

Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?

İlk olarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir. Bu nedenle derinin ısınmasına sebep olan saç şekillendiricilerini kullanmayın.

Saç derisini çok fazla kuruttuğu için duş alırken aşırı sıcak su kullanımından kaçının. Sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

Eğer saçlarınızın yağlanması oldukça fazlaysa ve bu durumdan çok rahatsızsanız öncelikle market şampuanlarını kullanmayı bırakın. Saçınıza uygun, bitkisel şampuan kullanmaya özen gösterin. Şampuanınızı ve saç kreminizi seçerken yağlı saçlar için özel olarak üretildiklerinden emin olun.

Saçlara dokunmak yağlanmayı hızlandırdığı için gün içerisinde saçlarınızla oynamamaya dikkat edin.

Saç taramak, derideki yağın saçlara ulaşmasını hızlandırır. Bu nedenle saçlarınızı sık sık taramayın.

Saç kremini kesinlikle saç diplerine sürmeyin.

Güç içerisinde dahi yağlanan saçlara sahipseniz kuru şampuan kullanmalısınız. Kuru şampuanı saç diplerine sıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı tarayın.

Saç şekillendirmek için kullandığınız saç köpüğü, jöle veya saç spreyi gibi ürünleri saç derinizden ve köklerinizden uzan tutun. Eğer bu ürünlerden saçınızı arındırmak istiyorsanız sirkeli sudan faydalanabilirsiniz. Bunun için; öncelikle saçlarınızı şampuanlayıp durulayın. Ardından 1 ölçek sirkeyle 5 ölçek suyu karıştırarak, bu karışımla saçlarınızı yeniden durulayın. Duştan çıkınca saçlarınızı havlu ile kurulayın, kurulamak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Saçlarınız ıslakken sirke kokusu duyabilirsiniz fakat saçlarınız kuruduğu zaman bu koku gidecektir.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:13
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