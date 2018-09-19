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Saç mezoterapisi nedir?

Saç mezoterapisi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Prof. Dr. Murat Türegün saç mezoterapisini ile ilgili detayları anlattı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:35
Saç mezoterapisi nedir?

Mezoterapi kelime anlamından da anlaşılacağı gibi derinin orta tabakasına yapılan bir işlemdir. Bu tedavi yöntemindeki amaç daha az miktarlarda aktif maddeyi tedavi edilmek istenen bölgeye direk enjekte edilmesidir. Mezoterapi uygulaması saçlı deride, yüzde ve vücudun belirli bölgelerinde kullanılabilir.

SAÇ MEZOTERAPİSİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMALIDIR?

Bu tedavi yöntemi yıpranmış olan saçlarda canlanma yaratır, başka bir rahatsızlık, hastalık sebebi (tiroid hastalığı, anemi, vb.)ile oluşmuş olan saç dökülmesinde faydalı olur. Ayrıca stres, mevsimsel dökülme sürecin uzaması, beslenme bozukluğu ya da dış etkenler sebebi ile oluşan dökülmelere karşı da etkili bir tedavi yönetimidir.

SAÇ MEZOTERAPİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Mezoterapi uygulamasında kullanılan ilaçlar patolojinin yakınına enjekte edildiği zaman tedavinin etkinliğini arttırabilmekte. Bölgesel uygulama sebebi ayrı bir kolaylıktır. Yan etkilerin neredeyse hiç olmamasından dolayı uygulama yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Dozlar en az miktarlarda maksimum etki ile enjekte edilir.

SAÇ MEZOTERAPİSİNDE HANGİ TİP İLAÇLAR KULLANILIR?

Mezoterapi tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar hem FDA (Food and Drug Administartion) onaylı ve birçok eczanelerde de bulunan bitkisel ürünlerdir. Uygulamada önem taşıyan ilaçların farmakolojik özelliklerinin bilinmesi ve etkileşim içerisine girdiklerine yan etki potansiyellerini bilmektir.

SAÇ MEZOTERAPİ SONRASI SONUÇLARI NE ZAMAN GÖREBİLİRİM?

Uygulanacak olan 4 veya 5’nci seanstan sonra gözle görülebilen olumlu değişiklikler fark edilebilir. Sonuçları görebilmek için en az 3 ay beklenmesi tavsiye edilir.

SAÇ MEZOTERAPİSİ KAÇ SEANS UYGULANMALI?

Tedavi uygulanmaya başlandığında, ilk ay haftada bir seans, sonra her ikinci haftada bir seans olmak üzere toplam 8 seans uygun görülür.

MEDİKAL TEDAVİLER

Saç dökülmesine karşı önerilen ilaçlar ilk aşamada olduğunda daha yoğun bir etki göstermektedir. Ayrıca saç ekim sonrasında da mevut saçların kalınlaşması ve sağlıklı büyümesi için de kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tarz ilaç ve ürünler kullanıldığı müddetçe kişiye fayda sağlamaktadır, yani kullanım durdurulduğu zaman saç dökülmesi devam eder. Bu konuda Dünya Saç Cerrahisi Birliği’nde (ISHRS) onaylamış olduğu birkaç ilaç ve ürün bulunmaktadır.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:35
  1. Saç mezoterapisi
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