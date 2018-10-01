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Saç kurutma makinesinin temizliği nasıl olmalıdır?

Saç kurutma makinesi nasıl temizlenir? İşte saç kurutma makinesi temizliği için yapmanız gerekenler...

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:30
Saç kurutma makinesinin temizliği nasıl olmalıdır?

Pek çok kadın evden çıkmadan önce saçlarını düzleştirir ya da kurutma makinesiyle şekil verir. Hemen hemen tüm insanların gündelik yaşamlarında çok sık kullandıkları bu eşyaları aşağıdaki adımları izleyerek temizleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

Kabartma tozu

Eski diş fırçası

Sıcak sabunlu su

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Saç kurutma makinesinin arkasını çıkarın ve filtresini bir diş fırçası ile temizleyin. Eğer filtre metalden yapılmışsa bir kova sabunlu su hazırlayın. Suyun içine filtreleri atın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından kurulayarak geri takın.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ NASIL TEMİZLENİR?

Bir kabın içine karbonat ve suyu macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Bu karışımı düzleştiricinin metal kısmına diş fırçası ile sürün. Ardından kuru bir bezle silin. Düzleştiriciniz tertemiz olacaktır.

NOT: Bu işlemleri yaparken aletlerin fişten çekilmiş olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra temizleme işlemi sonrası aletlerin kullanmadan önce kurumasını sağlayın. Eğer ıslaklık varsa asla çalıştırm

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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