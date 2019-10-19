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Saç kırıkları nasıl temizlenir?

Saç kırıkları yeterince can sıkıcı hale gelebiliyor. Özellikle onlardan kurtulmak için saçları kestirme fikri bir hayli problem olabiliyor. Peki ama doğal yollarla saç kırıkları nasıl giderilir? Evde saç kırıkları nasıl temizlenir? Saç kırıklarına kestirmeden çözüm bulunabilir mi? İşte detaylar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:42
Saç kırıkları nasıl temizlenir?

Saç kırıklarının oluşma sebebi kuruluk ve keratin eksikliğinden kaynaklanır. Özellikle saç boyunun uzun olması, uçların yeterince vitamin ve mineral alamamasını sağlar. Bu nedenle içten ve dıştan takviyelerle sürekli saç nemli tutulmaya çalışılmalıdır. Dolayısıyla saçlarda kırık pluşumu azalacak ve oluşan kırıklar bu sayede giderilmiş olacaktır.

Saç kırıklarını yok eden ve nem veren maske tarifi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı badem yağı

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra yıpratmadan, ovarak saçlarınıza bu maskeyi uygulayın. Sadece saç boylarınıza uygulama yapmaya dikkat edin.

En az bir saat olacak şekilde, streç film ile saçlarınızı sararak bekletin.

Streçi çıkardıktan sonra ılık su ile, saçlarınızı kırmadan ve yıpratmadan durulayın.

Durulama suyuna sirke koyarak etkiyi iki katına çıkarabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:42
  1. Saç kırıkları nasıl temizlenir
  2. Saç kırıkları nasıl giderilir
  3. Saç kırıkları nasıl giderilir evde
  4. Ev ortamında saç kırıkları nasıl temizlenir
  5. Saç kırıkları
  6. Kırıkları gidermenin yolları
  7. Kırıklar nasıl temizlenir
  8. Saç kırıkları nasıl giderilir kestirmeden
  9. Kırık saç uçları güçlendirilmelidir
  10. Kırık saçlar nasıl düzelir
  11. Kırık saç uçları nasıl düzelir

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