Saç kavurma tarifi, nasıl yapılır?
Sac üzerinde yapılan nefis kavurma tarifi.
Yumuşacık Saç Kavurma nasıl yapılır? Saç Kavurma Tarifi
Nefis Sac Kavurma nasıl yapılır
Malzemeler
- 1 kilo 200 gram yağsız dana kuşbaşı
- 1 büyük kuru soğan
- 2 kırmızı kapya biber
- 2 büyük yeşil biber
- 4 büyük boy domates
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 silme tatlı kaşığı tuz
- 1 tutam karabiber
Yapılışı
Etleri küçük küçük doğrayarak sacın içine alıp kısık ateşte yavaş yavaş suyunu salıp çekmesini bekliyoruz. Sonra içine küçük küçük doğradığımız soğanımızla yağı ekleyip etle birlikte kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavrulduktan sonra biberleri küçük küçük doğrayıp ekliyoruz. En son domatesleri kabuklarını soyup küp küp doğrayarak ekliyoruz. Tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz. Kapağını yarım kapatarak yarı kısık ateşte domateslerin suyunu çekmesini bekliyoruz. Domatesler suyunu çektikten sonra yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.