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Aktüel Saç ektirmek caiz mi?
Aktüel

Saç ektirmek caiz mi?

Vatandaşlar ektirmenin caiz olup olmadığını merak ediyor... İşte Diyanet'in cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:26:00 -
Saç ektirmek caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasına göre; Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33).

Konuya ilişkin hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kişinin saçına başkasının saçını eklemesini ya da başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını, bu tarz işlemlerde saygın olan insanın bir parçasının kullanılması nedeniyle, bu zorunlu haller dışında caiz görmemiştir. Fakat, insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir. (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise insanın kendi saçının alınıp saç kaybı yaşayan bölgeye nakil edilmesi şeklinde olduğundan bahse konu yasak kapsamında değildir.

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