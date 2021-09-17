Saç dökülmesini engelleyen besinler

Hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunlarından biri saç dökülmesidir. Peki, "Saçlarım neden dökülüyor?", "Saç dökülmesine ne iyi gelir?" Saç dökülmesinin farklı sebepleri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, genetik faktörler, demir eksikliği, hormon problemleri, deri sorunları, vitamin-mineral eksiklikleri ve yanlış beslenme olarak sayabiliriz.

Demir eksikliği ve anemi saç dökülmelerinin en büyük sebeplerinden biri.

Stres diğer bir sebep.

Genetik faktörler de etkili.

Protein eksikliği sebebiyle de saçlarınız dökülüyor olabilir.

Tiroid bezi yeterince çalışmıyor olabilir.

B vitamini eksikliği ya da aşırı A vitamini alımı da saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Protein saçın birincil bileşenidir, bu nedenle saçınızı sağlıklı tutmak için yumurta gibi protein bazlı yiyecekler tüketmelisiniz. Proteine ​​ek olarak yumurta, saç dökülmesini kontrol etmeye yardımcı olan biyotin ve diğer B vitaminlerini içerir. Her gün veya gün aşırı bir yumurta yemeye çalışın.

Somon, beyninize, kan damarlarınıza, cildinize ve saçınıza iyi gelen yağlı bir balık türüdür. Saç büyümesini destekleyen mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır.

Saç dökülmesini önlemek için haftada en az iki kez somon yemek önemlidir. Saç dökülmesini önlemek için yiyebileceğiniz diğer yağlı balıklar ise ringa balığı, sardalya, alabalık ve uskumrudur.

Düzenli olarak tatlı patates tüketerek saç dökülmesini kolayca önleyebilirsiniz.

Sığır eti, B vitaminleri, demir ve çinko ile birlikte iyi miktarda protein içerir. Optimal saç büyümesi için yağsız sığır eti haftada iki veya üç kez yenebilir.

Fasulyeler, saç büyümesi için gerekli olan protein, lif, B vitaminleri, C vitamini, çinko ve minerallerin düşük kalorili harika bir kaynağıdır.

Ay çekirdeği, çinko, selenyum, biotin, potasyum, bakır, demir, B vitaminleri, E vitamini, magnezyum ve kalsiyum gibi saç dökülmesini önleyen bol miktarda besin içerir. Ancak yüksek kalorili ve yağ içeriğinden dolayı aşırı yemekten kaçınmalısınız.

Kuruyemişler, donuk saçların yanı sıra saç dökülmesi sorununu çözmek için gerekli olan protein, vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve fitokimyasallar dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir.

Ispanak, onu güzel saçlara özlem duyan herkes için mükemmel bir süper yiyecek yapıyor. Ispanak iyi miktarda besin ve antioksidan içerir. Saç dökülmesini önlemek için ıspanakla birlikte brokoli, lahana ve pazı gibi diğer yeşil sebzeleri de yemelisiniz.

Yulaf, saç dökülmesini önlemek için en önemli besinlerden B vitamini, çinko, protein ve bakır içerir. Ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi saç büyümesi için önemli mineraller bakımından zengindir.

Havuç, sağlıklı saçları destekleyen önemli bir besin olan beta-karoten içerir. Ayrıca havuçta bulunan A vitamini, kafa derisi için sağlıklı sebum üretilmesine yardımcı olur.