Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Yanlış beslenme alışkanlıkları: Besinsel nedenlere bağlı dökülmeler de sık rastlanan diğer bir faktördür. Sonuçta saç canlı bir organdır ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir.

Saç dökülmesini bitiriyor! İşte o besinler

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

Meyveler: Pek çok meyve güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır.

C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Kuruyemişler: Saçların normal uzama döngüsünün korumasında E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve sülfür içeren kuruyemişler oldukça etkilidir.

Ceviz, fındık, badem gibi yemişler saçlara doğal parlaklık verirken yerfıstığı saç dökülmesine neden olan tiroid bezi sorunlarını engelleyen iyot bakımından zengindir.

Yoğurt: Saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından zengin olan yoğurt aynı zamanda sindirime yardımcı olan iyi bakteriler içerir.

Deniz Ürünleri: Balık, karides ve mideye gibi deniz ürünleri saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengelemeye yardımcı olan çinko içerir.

Fasulye: Hayvansal gıdalar yoluyla alınan protein için daha sağlıklı bir alternatif olan fasulye sağlıklı saçlar için gereken proteini sağlayabilir.

Tavuk, Hindi: Yeterince protein almadan sağlıklı saçlara kavuşmak ve yetersiz beslenme nedeniyle oluşan saç dökülmesini durdurmak mümkün değil.

Gerekli proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine daha az yağlı olan kaliteli protein kaynağı tavuk ve hindi eti tüketebilirsiniz. Ayrıca B12 vitamini ve biotin içeren yumurta saçlarınızı güçlendirecektir.

Havuç: Gözlere faydasının yanı sıra saç derisini koruyan A vitamini içeren havuç sağlıklı saç kökleri için tüketilebilir. Saç derisinin sağlıklı olması saçın uzaması, parlak ve dayanıklı olması açısından önemlidir.

Kabak Çekirdeği: Ceviz gibi kabak çekirdeği de omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengindir ve tüm bu mineraller saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Her gün 1 avuç kabak çekirdeği yiyerek daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç dökülme nedenleri nelerdir?