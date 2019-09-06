0553 313 94 23

Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?

Saç dökülmesinin altında birçok problem yatıyor olabilir. Beslenme ve vitamin eksiklikleri gibi sebeplerden dolayı oluşan saç dökülmelerinin önüne geçmek mümkün. Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı? Saç kökleri nasıl güçlendirilir? Saç dökülmesi bitkisel yollarla durdurulabilir mi?

06 Eylül 2019 Cuma 11:19
Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Hastalıklara bağlı saç dökülmeleri, çoğunlukla tedavi sonrası düzelir. Fakat beslenme, vitamin eksikliği ve yıpratma gibi sorunlar için içeriden ve dışarıdan destek vermek gerekir.

Saç dökülmesine sebep olan 18 durum

Vitamin eksikliğine bağlı saç dökülmelerinin, eczaneler ya da doktorlar tarafından verilen takviye vitaminlerle ortadan kaldırılması mümkün.

Dökülen saçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske

Aynı şekilde beslenme sorunları yüzünden dökülen saçlar, takviye edici gıdalar ve yeşil yapraklı sebze suları sayesinde düzelebilirler.

Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!

Yıpranma sorunu yüzünden saç dökülmesi yaşıyorsanız, ilk yapmanız gereken saçlarınızın ölü kısmını kestirmek olacaktır. Ardından yapacağınız işlemler, saçlarınızın zarar görmemesi ve korunması için gereken özeni vermelidir.

Yıpranmış saçların kullanmaması gereken malzemeler

  • Saç kurutma makinesi
  • Düzleştirici
  • Maşa
  • Saç uçları için uçucu yağlar
  • Sıkı saç tokaları
  • Saç spreyleri

Kellik ve saç dökülmesine veda edin! | Saç köklerini uyaran doğal kür

Yıpranmış saçların uygulaması gerekenler

- Saçlar yıprandıktan sonra, kendine gelmesi için süre tanımalısınız. 

- Her gün mutlaka saçlarınızı taramalı ve saç diplerinize masaj yapmalısınız.

- Dökülen saçların köklerine destek olmak amaçlı, şampuanın içerisine 15-20 damla çam terebentin yağı eklenmelisiniz.

- Saçlarınızı çok yıkamamalı, fakat aşırı yağlanmasına da izin vermemelisiniz. Çok yıkadığınızda kuruluk meydana gelirken, yıkamadığınızda da saçlarınızın dibinde oluşan yağlanma, dökülen saçların bıraktığı boş gözenekleri kapatacak ve sivilce oluşumuna ya da saçın çıkmamasına sebep olacaktır. 

- Saç uçları -sadece saç ucu- için maske ve yağ kullanılarak, yıpranmış bölgenin onarılmasına destek verilmelidir.

- Bol su ve yeşil yapraklı sebze suları içerek, içeriden bolca vitamin takviyesinde bulunmalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, beslenme olmalıdır. Çünkü yıpranan saç, köklerinden beslenir ve bu beslenmeyi de juicing ile tamamlayabilirsiniz. 

Juicing nedir? Juicing ne işe yarar? Green juice nedir? Detoks suyu yapımı

- Rutininizi bozmadan saç bakımınızı tamamlamalı, saçınızın nefes almasına izin vermelisiniz.

Yıpranmış saçlar için onarım maskesi 

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, saçlarınızın yıpranmış kısmına bu yağı sürün. Saç diplerinize gelmemesine özen gösterin.

En az 1 saat boyunca bu maskeyi saçlarınızda bekletin ve ılık su ile durulayın.

Durulama suyunuzun içerisine bir miktar doğal elma sirkesi katmanızda fayda vardır.

Bu işlemlerin sonucunda saç dökülmeniz en aza inecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:19
  1. Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?
  2. Yıpranmış saçların kullanmaması gereken malzemeler
  3. Yıpranmış saçların uygulaması gerekenler nelerdir
  4. Yıpranmış saçlar için onarım maskesi
  5. Yıpranmış saçlar için onarım maskesinasıl yapılır
  6. saç dökülmesi sebepleri
  7. saç dökülmesi nasıl önlenir
  8. saç dökülmesine ne iyi gelir
  9. Saç dökülmesine bitkisel çözüm
  10. saç dökülmesine karşı bitkisel şampuan
  11. saç dökülmesine karşı doğal çözüm
  12. saç dökülmesine karşı ne yapılmalı
  13. aşırı saç dökülmesine karşı ne yapılmalı
  14. aşırı saç dökülmesi nasıl durdurulu
  15. saç dökülmesine iyi gelen şeyler
  16. saç dökülmesinin sebebi
  17. saç dökülmesini önlemek
  18. Saç dökülmesini önlemek için neler yapılmalı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da tarihî eser operasyonu
    1. Yalova’da tarihî eser operasyonu
    2. En az 300 baz puan için şartlar uygun!..
    3. Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250..
    4. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    5. Gül: "(Soruşturma safhasında..
    6. Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar..
    7. Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan..
    8. Şanlıurfa'da devrilen motosikletin..
    9. Kapadokya sirkesi 5 ülkede sofralara..
    10. Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir..
    11. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    12. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    13. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    14. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    15. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    16. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    17. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    18. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    19. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    20. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!