Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Hastalıklara bağlı saç dökülmeleri, çoğunlukla tedavi sonrası düzelir. Fakat beslenme, vitamin eksikliği ve yıpratma gibi sorunlar için içeriden ve dışarıdan destek vermek gerekir.

Saç dökülmesine sebep olan 18 durum

Vitamin eksikliğine bağlı saç dökülmelerinin, eczaneler ya da doktorlar tarafından verilen takviye vitaminlerle ortadan kaldırılması mümkün.

Dökülen saçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske

Aynı şekilde beslenme sorunları yüzünden dökülen saçlar, takviye edici gıdalar ve yeşil yapraklı sebze suları sayesinde düzelebilirler.

Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!

Yıpranma sorunu yüzünden saç dökülmesi yaşıyorsanız, ilk yapmanız gereken saçlarınızın ölü kısmını kestirmek olacaktır. Ardından yapacağınız işlemler, saçlarınızın zarar görmemesi ve korunması için gereken özeni vermelidir.

Yıpranmış saçların kullanmaması gereken malzemeler

Saç kurutma makinesi

Düzleştirici

Maşa

Saç uçları için uçucu yağlar

Sıkı saç tokaları

Saç spreyleri

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Yıpranmış saçların uygulaması gerekenler

- Saçlar yıprandıktan sonra, kendine gelmesi için süre tanımalısınız.

- Her gün mutlaka saçlarınızı taramalı ve saç diplerinize masaj yapmalısınız.

- Dökülen saçların köklerine destek olmak amaçlı, şampuanın içerisine 15-20 damla çam terebentin yağı eklenmelisiniz.

- Saçlarınızı çok yıkamamalı, fakat aşırı yağlanmasına da izin vermemelisiniz. Çok yıkadığınızda kuruluk meydana gelirken, yıkamadığınızda da saçlarınızın dibinde oluşan yağlanma, dökülen saçların bıraktığı boş gözenekleri kapatacak ve sivilce oluşumuna ya da saçın çıkmamasına sebep olacaktır.

- Saç uçları -sadece saç ucu- için maske ve yağ kullanılarak, yıpranmış bölgenin onarılmasına destek verilmelidir.

- Bol su ve yeşil yapraklı sebze suları içerek, içeriden bolca vitamin takviyesinde bulunmalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, beslenme olmalıdır. Çünkü yıpranan saç, köklerinden beslenir ve bu beslenmeyi de juicing ile tamamlayabilirsiniz.

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- Rutininizi bozmadan saç bakımınızı tamamlamalı, saçınızın nefes almasına izin vermelisiniz.

Yıpranmış saçlar için onarım maskesi

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı kantaron yağı

2 yemek kaşığı argan yağı

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, saçlarınızın yıpranmış kısmına bu yağı sürün. Saç diplerinize gelmemesine özen gösterin.

En az 1 saat boyunca bu maskeyi saçlarınızda bekletin ve ılık su ile durulayın.

Durulama suyunuzun içerisine bir miktar doğal elma sirkesi katmanızda fayda vardır.

Bu işlemlerin sonucunda saç dökülmeniz en aza inecektir.