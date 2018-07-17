Saç dökülmesi nedenleri nelerdir?

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Çok fazla A vitamini: A vitamini içeren takviye veya ilaçları olması gerektiğinden fazla kullanmak saç dökülmesini tetikleyebilir. Vücuttaki A vitamini dengelendiğinde saç dökülmesi de duracaktır.

Protein eksikliği: Eğer yeterince protein destekli beslenmiyorsanız vücudunuz, saç büyümesini durdurarak proteini dağıtabilir. Bu da dökülen saçlarınızın yerine yenilerinin çıkmasına engel olur. Balık, et ve yumurta dahil olmak üzere birçok büyük protein kaynağı vardır.

Erkek tipi kellik: Üç erkekten ikisi, 60 yaşına kadar saç dökülmesine maruz kalır. Genlerin ve erkek hormonlarının bir araya gelmesiyle oluşan bu tip saç dökülmesi, genellikle saçların şakaklarda kaldığı ve M şeklinde bir saç çizgisi bıraktığı klasik bir model izler.

Genetik etmenler: Erkeklerde ve kadınlarda ortak bir saç dökülmesi nedeni olan genetik etmenler; saç dökülmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır.

Stres ve Depresyon: Depresyon, aşırı gerginlik, ansikiyete vb. psikolojik rahatsızlıklar da saç dökülmesinin önemli nedenleri arasında yer alır.

Yanlış Beslenme: Kişinin sahip olduğu yanlış beslenme alışkanlıkları; saç dökülmesinin bir diğer önemli faktördür. Daha çok karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketen yani tek tip beslenen kişilerde görülen saç dökülmesini engellemek adına canlı bir varlık olan saçların da beslenmesi için düzenli ve dengeli beslenmek gerekir. B12, D vitamini, folik asit, bakır, çinko, biotin, demir tüketimi oldukça sınırlı olan kişilerde vitamin ve mineral eksikliği yüzünden saç dökülmesi görülebilir. Bu noktada kişinin bir an önce vitamin, mineral ve proteinler açısından zengin bir şekilde beslenmeye başlaması ile saç dökülmesine çözüm bulunabilir.

Bazı deri hastalıkları: Sedef, mantar, egzama, akne, liken hastalığı gibi bazı deri hastalıklarının saç derisinde de görülmesi saç dökülmesini beraberinde getirebilir. Bu durumda altta yatan hastalığın tedavisi ile birlikte saç dökülmesi sonlandırılabilir.

Birtakım ilaçların kullanımı: Doğum kontrol hapı, tiroid bezi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar, diyabet, böbrek üstü bezi, yüksek tansiyon, depresyon ve kalp ilaçları; kişide saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesinin ilaç kullanımına bağlı olarak gelişip gelişmediği ancak kapsamlı bir muayene ile teşhis edilebilir.

Bazı hastalıklar: Tiroid bezi hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar, insülin direnci, diyabet, böbrek üstü bezi rahatsızlığı, liken planus, alopesi areata ve anemi saç dökülmesini hızlandıran en önemli hastalıklardır.

Kemoterapi: Kanser hastalarının görmek zorunda olduğu kemoterapi tedavisi esnasında kullanılan bazı ilaçlar; saç dökülmesine zemin hazırlayabilir. Kemoterapi durdurulduktan sonra saçlarınız tekrar çıkar, fakat farklı bir doku (düzken kıvırcık ya da tam tersi) ya da renk ile karşılaşabilirsiniz.

Yanlış saç bakım uygulamaları: Saç rengini açmak adına saça uygulanan saç boyaları, saç düzleştiriciler ve fön makineleri saçın dökülmesini hızlandıran oldukça yanlış saç bakım uygulamalarıdır. Bu uygulamalardan vazgeçilerek, saçlar eski sağlığına kavuşabilir.

Polikistik over sendromu: Polikistik over sendromu (PCOS), erkek ve kadın cinsiyet hormonlarında bir başka dengesizliktir. Androjen fazlalığı yumurtalık kistlerine, kilo alımına, daha yüksek diyabet riskine, adet dönemindeki değişikliklere, infertiliteye ve saç incelmesine sebebiyet verebilir.