Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntısı neden olur? Kepek nasıl gider kesin çözüm

Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı, yara her bireyin dönem dönem karşılaşabileceği bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın birden çok sebebi bulunmaktadır. Saç derisi kaşıntısını tetikleyen en önemli faktör stres olarak karşımıza çıkmaktadır. Strese bağlı olarak, saç derisi kaşıntısına eşlik eden diğer saç problemleri oluşmaya başlamaktadır.

Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı neden olur?

Saç derisi kaşıntısı şu sebeplerle ortaya çıkabilir;

En çok rastlanan kafa saç derisi kaşıntısı sebeplerinin başında saç derisinin, tahriş edici alerjen uyarıcı ile doğrudan temas etmesinden kaynaklanmaktadır. Saç derisini tahriş edebilecek alerjen uyarıcılar; saç boyaları, şampuanlar, saç bakım ürünleri gelmektedir. Bu sebeple saçınıza ilk defa bir saç bakım ürününü kullanacaksanız öncelikle saça en yakın olan boynunuzda deneyin, en az 2-3 saat bekletin eğer herhangi bir tahrişe, kızarıklığa sebep olmazsa saçınıza sürebilirsiniz. Bu uyarımız özellikle saç boyaları için geçerlidir. En çok alerjen saç boyalarında bulunur.

Saç derisinde kaşıntısı nasıl geçer? Ne iyi gelir?

Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı, kolayca tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır. Eğer saç derisi kızarıklığınız iltihap düzeyine ulaşmadıysa evde bulunan malzemelerle saç derinizi rahatlatabilir, bitkisel olarak tedavi edebilirsiniz.

Saç derisi kaşıntısı bitkisel tedavi

Hepimizin evinde bulunan basit malzemelerle saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı rahatsızlığınızdan bitkisel tedavi yöntemleriyle kolayca kurtulabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, saç derisi bakımı için birebirdir. Saç derisinde oluşmuş olan bakteriler ve kepeğin azalmasını, yok olmasını sağlar. Ayrıca saçların çok daha parlak ve yumuşak olmasını sağlar. 10 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı sirke karışımını banyoda saçınızı şampuanladıktan sonra, temiz saçınıza bu karışımı dökün. En az 5-10 dakika bekletin. Kullanım kolaylığı açısından ufak fısfıslı bir şişe kullanabilirsiniz. Sirkenin yoğun kokusu sizi korkutmasın, kokusu kısa sürede içinde geçecektir.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı anti bakteriyel özelliğe sahip bir yağdır. İltihapların kurutulmasını sağlar. Ayrıca uygulandığı bölgede ferahlama hissini sağlar. Saç saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı probleminiz varsa saç derinizi ferahlatacak ve bakterileri yok edecektir. Bunun için doğal, temiz içerikli bir şampuanın içerisine 10-20 damla çay ağacı yağı ilave edin. Saçınızı her yıkamak istediğinizde bu şampuanı kullanın.

Kepek neden olur, ne iyi gelir?

Özellikle yetişkin bireylerde rastlanmaktadır. Saç derisinde aktif olan Malassezia adlı mantarın sebep olduğu bilinmektedir. Kepek sonucu saç derisi pul pul dökülmeye ve kaşınmaya başlar. Saç derisinde kızaklık ve kaşıntı sonucu, saç dökülmesi problemi de baş göstermeye başlar. Saç derinizde kepek problemi yaşıyorsanız, bitkisel içerikli kepek önleyici bir şampuan ile kolayca saç derinizi iyileştirebilirsiniz.

Kepek neden olur?

Saçların az taranması ya da fırçalanması

Kuru ciltler

Soğuk hava

Sedef hastalığı, egzama ve diğer bazı cilt rahatsızlıkları

Parkinson hastalığı ve diğer bazı nörolojik hastalıklar, HIV virüsü ve zayıf bağışıklık sistemi

Çinko, B vitamini ve bazı yağ türlerinin eksikliği

Yaş ve cinsiyet faktörleri. Ergenlikten orta yaşlara kadar daha sık görülür

Stres

Saç derinizde mantar oluşumu

Saç derinizde meydana gelen Seboreik Dermatit adındaki egzama türü

Saçlarınızı az veya çok yıkamak

Yoğun miktarda katkı içeren jöle, saç spreyi, köpük ve saç şekillendirici kullanmak

Kepek nasıl gider kesin çözüm?

Karbonat ya da kabartma tozu kepek için en yaygın bilinen çözümlerden biridir. Önce saçlarınızı ıslatın ve bir paket veya bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün ve iyice ovalayın. Daha sonra durulayın. Bunu saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 kez yapabilirsiniz.

Kepek için bitkisel çözüm

Aspirin

Aspirin birçok aktif kepek şampuanında etken madde olarak bulunan salisilik asit içerir. İki aspirini ince toz haline getirin ve saçınızı her yıkamanızda kullandığınız normal şampuan miktarına ekleyerek saçınıza uygulayın. Karışım 1-2 dakika saçınızda kaldıktan sonra iyice durulayın ve tekrar şampuanla yıkayın.

Saç kepeği nasıl önlenir?