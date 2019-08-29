Saç derisi neden kaşınır? Kafa kaşıntısı sebepleri nelerdir?
Kafada kaşıntı, sağlığın yanı sıra sosyal hayatı da olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.Peki kafa derisi neden kaşınır? Saç derisi neden kaşınır? Saç derisindeki kaşıntı nasıl geçer? Kafa derisindeki kaşıntının sebebi nedir? Saç derisi kaşıntısının tedavisi nasıl yapılır?29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Pek çok kişi ciddi bir durum olmadığını düşünerek kafa derisindeki kaşıntıyı dikkate almaz. Fakat birçok hastalığın habercisi olabileceği gibi, altında farklı sebepler de olabilir.
Hijyen
Kaşıntının temel nedenlerinden biri hijyendir. Gereken temizlik sağlanmadığı takdirde kaşıntı oluşabilir.
Hijyene çok fazla dikkat edilmemesiyle birlikte kullanılan şampuan ve benzeri ürünler de kaşıntıya neden olabilir. Aynı şekilde temizlemenin yanı sıra durulamakda çok önemlidir.
Sonuç olarak kafa derisinde oluşan kepek de kaşıntının ilerlemesine sebep olur.
Mevsim geçişleri
Saç derisinde meydana gelen kaşıntıların büyük çoğunluğu yaz döneminde görülmektedir.
Sıcak ve nemli havanın etkisiyle ortaya çıkan ter, kaşınt
Alerji
Vücutta meydana gelen kaşıntıların temel nedenlerinden biri olan alerji, baş bölgesi başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntıya neden olabilir.
Özellikle tüketilen besinlere bağlı meydana gelen alerjik durumlarda yüz bölgesinde ve saç derisinde kaşıntı meydana gelebilir.
Stres
Sıkıntı, üzüntü, depresyon ve iş stresi gibi durumlar karşısında saç derisinde kaşıntı meydana gelebilir.
Diğer kaşıntı çeşitleri;
- Kepek
- Konak
- Saç boyası
- Baş biti
- Sedef hastalığı
- Stres ve anksiyete
- Güneş yanığı
- Lupus hastalığı
- Hipotiroidi
- Mantar enfeksiyonu
- Egzama
- Çok fazla saç yıkamak
- Aşırı sıcak suyla saç yıkama
- Aşırı yağlanma
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