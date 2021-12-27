Saç çıkaran yetenekli o sabun
Bıttım sabunu saçlara canlı bir görünüm parlaklık hissi verir kuru saçları nemlendir.
Bıttım Sabunu: Egzamaya, mantara, ergenlik sivilcelerine vücuttaki yara ve tahrişlere karşı etkilidir. Gözenekleri açar varisleri iyi derecede rahatlatır. Doğal ürünler den üretildiği için hiç bir yan etkisi olmaz kimyasal madde içermez. Bıttım sabunu saçlara canlı bir görünüm parlaklık hissi verir kuru saçları nemlendir.
Bıttım sabunu saç çıkarır mı?
Bıttım sabunu saç çıkarma özelliğine sahiptir. Fakat düzenli olarak ve uzun süre kullanılması halinde faydalı olabilir.
Nasıl Kullanılır?
8 ila 9 ay boyunca haftada 2 veya 3 kez saçınızı sadece bıttım sabunu ile yıkarsanız, saçınızın çıktığını görebilirsiniz. Çıkan saç tellerinin kalın ve canlı olmasına katkı sağlar; bu aşamada istikrarlı kullanıma devam etmeli ve saçlarınıza zarar verici herhangi bir işlem uygulamamalısınız. (fön, boya vs.) Kullanacağınız sabunun %100 orijinal bıttım sabunu olması büyük önem taşır.
Diğer uygulanışı
Bıttım sabununu bol köpürttükten sonra saç diplerine masaj yaparak kullanın. Sabunu kullanırken yanında kimyasal bir ürün kullanılmaması gerekiyor. Bıttım sabununu düzenli kullanmaya mümkün olduğunca özen göstermede fayda var. 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanmayınız. Saçlarınızı her gün yıkamayın. Sabunla yıkadıktan sonra 2 gün yıkamayın. Çünkü saçlar bıttım yağıyla beslenirler. Ancak her gün yıkanmanız gerekiyorsa saçlarınızı bıttım sabunuyla yıkayın.
Bıttım Sabununun faydaları nelerdir?
- Saç dökülmelerini engeller ve neredeyse tamamen durdurur.
- Kepeklerin ortadan kalkmasına yardım eder
- Saçların beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcıdır.
- Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır.
- Saçları doğal bir şekilde güçlendirir.
- Saçları besler ve yumuşacık yapar.
- Saçların parlaklık derecesini artırır.
- Saçların su ve yağ dengesini düzenler.
- Çok yağlı saçların daha sağlıklı olmasına yardım eder.
- Kuru saçları nemlendirmeye yardım eder.
- Sıradan bir sabunun verdiği kurutma ve keçe yapma etkilerini asla göstermez.
- Saçların elektriklenmesinin önüne geçerek rahat ve kolay şekilde şekil almasına yardım eder.
- Özellikle kıvırcık saçlara kolaylıkla şekil vermeyi sağlar.
- Saça hacim verir, gürleşerek dolgun görünmesine yardım eder.
- Saçların kırılmasını önler.
- Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.
- Antiseptik etki gösterir, derideki ve saçtaki mikropları öldürür.
- Vücut temizliğinde çok etkilidir.
- İnsanları rahatlatan bir kokusu ve etkisi vardır.
- Cilt üzerinde peeling etkisi gösterir.
- Cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturur ve asla kurutmaz.
- Ergenlik sivilcelerini ve genel olarak yağlanmaya bağlı olarak oluşan tüm sivilce ve akneleri geçirmeye yardım eder.
- Cilt lekelerinin ortadan kaybolmasına yardım eder.
- Vücuttaki kaşıntıları ve kızarıklıkları alır.
- Derideki yara ve tahrişleri ortadan kaldırmaya yardımcıdır.
- Gözenekleri açmaya yardım eder ve vücudun rahatça nefes almasını sağlar.
- Bacaklardaki varislerin gözle görülür biçimde azalmasına yardım eder.
- Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.
- Sedef hastalığının atlatılmasına yardım eder.