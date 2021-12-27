Saç çıkaran yetenekli o sabun

Bıttım Sabunu: Egzamaya, mantara, ergenlik sivilcelerine vücuttaki yara ve tahrişlere karşı etkilidir. Gözenekleri açar varisleri iyi derecede rahatlatır. Doğal ürünler den üretildiği için hiç bir yan etkisi olmaz kimyasal madde içermez. Bıttım sabunu saçlara canlı bir görünüm parlaklık hissi verir kuru saçları nemlendir.

Bıttım sabunu saç çıkarır mı?

Bıttım sabunu saç çıkarma özelliğine sahiptir. Fakat düzenli olarak ve uzun süre kullanılması halinde faydalı olabilir.

Nasıl Kullanılır?

8 ila 9 ay boyunca haftada 2 veya 3 kez saçınızı sadece bıttım sabunu ile yıkarsanız, saçınızın çıktığını görebilirsiniz. Çıkan saç tellerinin kalın ve canlı olmasına katkı sağlar; bu aşamada istikrarlı kullanıma devam etmeli ve saçlarınıza zarar verici herhangi bir işlem uygulamamalısınız. (fön, boya vs.) Kullanacağınız sabunun %100 orijinal bıttım sabunu olması büyük önem taşır.

Diğer uygulanışı

Bıttım sabununu bol köpürttükten sonra saç diplerine masaj yaparak kullanın. Sabunu kullanırken yanında kimyasal bir ürün kullanılmaması gerekiyor. Bıttım sabununu düzenli kullanmaya mümkün olduğunca özen göstermede fayda var. 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanmayınız. Saçlarınızı her gün yıkamayın. Sabunla yıkadıktan sonra 2 gün yıkamayın. Çünkü saçlar bıttım yağıyla beslenirler. Ancak her gün yıkanmanız gerekiyorsa saçlarınızı bıttım sabunuyla yıkayın.

Bıttım Sabununun faydaları nelerdir?