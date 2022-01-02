Saç beyazlamasına çözümler

Sonradan beyazladığını sandığımız saçın aslında temel rengi beyazdır.Saça doğal rengini veren pigmentin adı melanin'dir. Bu pigmentin oluşumu daha doğmadan önce başlar. Yaş ilerledikçe vücutta melanin üretimi azalır. Melanin kapasitesi azaldıkça bu durum saçta beyazlamaya sebep olmaktadır. Bu yüzden saç beyazlamasının önüne geçebilmek için aşağıda belirtilen önerilere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Saç Beyazlaması Nasıl Engellenir?

Haftada 3 gün olmak üzere duştan 1 saat önce badem yağı ile saçlara masaj yapınız.

Stres ve sıkıntıdan mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

Sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.

A, C ve E vitamini içeren besinler ve içecekler tüketilmelidir.

Spor aktiviteleri yapılarak vücuttaki gerginlik ve stres azaltılabilir.

Ağır kimyasallar içeren şampuanlar kullanılmamalıdır.

Saçı yıpratan ve saç pigmentleri öldüren saç boyalarından uzak durulmalıdır.

Horozibiği çiçeğinin suyu ile hazırlanan karışımlar saça uygulanabilir.

Çörek otu yağı ve zeytinyağı saça sürülerek beyazlama engellenebilir.

Soğan Kürü İle Saçların Beyazlamasına Çözüm

Soğan kürü ile saçların beyazlamasına çözüm bulmak mümkündür. Eskiden günümüze kadar saçların uzamasını ve güçlendirilmesinde etkili olan aynı zamanda saç beyazlamasını engelleyen, hatta beyazlamaya başlamış ve gri tondaki saçları eski haline döndüren mucizevî özelliğe sahip soğan kürü uygulanarak saçlarda oluşan ve oluşacak beyazlamalar engellenebilir.

Soğan kürü; saçların beyazlamasını engeller, saçın seyreldiği bölgelerde tekrara saç çıkmasını sağlar, beyazlayan saçları eski haline döndürür, saçları besler, saç derisindeki mikropları ve parazitleri öldürür, mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olan muhteşem bir tedavi edici özelliğe sahiptir.

Pirinç suyu nasıl kullanılır?

Saçlarınızı şampuanla yıkayın. Su ile iyice durulayın. Pirinç suyunu saçlarınızın üzerine dökün. Birkaç dakika kadar saçlarınıza ve saç derisine masaj yapın. 20 dakika kadar bekletin. Ilık su kullanarak saçlarınızı iyice durulayın.

Üzüntü saç beyazlatır mı?

Yapılan yeni bir araştırma aşırı stresin saçların beyazlamasını hızlandırdığını bilimsel olarak doğruladı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde strese maruz bırakılan hayvanların kıllarının geri dönülemez bir şekilde beyazladığı ortaya konuldu.