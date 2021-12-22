Ihlamur çayı, içilerek veya saçlara doğrudan uygulanarak, saç bakımı için iyileştirici bir rol oynar.

Saç bakımında şaşırtan ıhlamur yöntemi

Vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamur saçların da direncini arttırır. İçerisinde bulanan vitaminler saçı besleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç derisini zararlı bakterilerden arındırarak hasar görmüş kafa derisinin onarılmasına yardımcı olur. Kafa derisinde oluşan kaşıntılara ve kuruluğa iyi gelir, kafa derisini rahatlatır. Saç köklerinin oluşumuna katkı sağlayarak saçların gürleşmesini sağlar. Saç dökülmesi problemine neden olan deri rahatsızlıklarını ve vitamin eksikliğini giderdiği için saçları korur. Bütün bunların yanı sıra doğru uygulamayla saç renginin sağlıklı ve doğal yollarla açılmasına yardımcı olur.

Ihlamur nasıl hazırlanır?

Ihlamur suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilir ardından da suyla durulayabilirsiniz. Bu bakımla kepeklenme ve yağlanma sorunlarına çözüm bulabilirsiniz. Saçlarınıza besin takviyesi vererek sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

Ihlamur yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu yağı 30-45 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı şampuanla durulayabilirsiniz. Saç derisinde yaşadığınız problemlerin zamanla azalarak kaybolduğunu göreceksiniz.

Ihlamur faydaları

Hastalıklara karşı koruma sağlar.

Göz yorgunluğunu ve göz altı morluklarını giderir.

Saç bakımı için kullanılabilir. cilt bakımı için kullanılabilir.

Sinir sistemine iyi gelir.

Vücuttaki fazla ödem ve şişkinlikleri azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

Kısa bilgiler

Ihlamur ağacı özellikleri

Ağaçların boyu yaklaşık 20-30 metreye kadar ulaşabilir. Yürek şeklinde olan yaprakları 5-10 cm uzunlukta, dişli kenarlara sahip ve uzun saplı olur. Ihlamur ağacının Haziran ve Temmuz aylarında açan ve ömrü kısa olan çiçekleri sarkık demetler halinde ve kendine has kokusuyla bilinir.

Saç dökülmesi için hangi doktora gidilir

Gür ve bakımlı saçlar hem kadınlar için hem de erkekler için önemli bir etkendir. Bu sebeple saç dökülmesi yaşayan kişiler hastanelerin Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Cildiye ya da Dermatoloji bölümlerinden randevu almaları gerekmektedir.