Sabunun günlük yaşamdaki püf noktaları

SABUNUN PRATİK KULLANIM ALANLARI

Böcek ısırıkları can yakıcı olabiliyor. Neyse ki evde bulunan malzemelerle acıyı azaltabiliyorsunuz. Böceğin ısırdığı yeri ıslak sabunla ovalayın. Acının azaldığını hissedeceksiniz.

Sıkışan fermuarlar can sıkıyor. Bunun da önüne sabunla geçmek mümkün. Sıkı fermuarları kolayca açmak için sıkışan yerine önüne ve arkasına sabun sürtmeniz yeterli olacaktır.

Bahçenizdeki zararlı böceklerden kurtulmak için kimyasal kullanmak zorunda değilsiniz. Kokusu ağır olan sabunları rendelermişçesine bahçeye serpmeniz yeterli.

En çok para harcadığımız şeylerden biri de ayakkabılarımız. Yine en can sıkıcı şeylerden biri de ayakkabının ayağınıza vurmasıdır. Peki sabunla bunun önüne geçebileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken ayakkabının iç arka kısmını sabunla sürtmek.

Huzursuz bacak sendromu aslında REM uykusu davranış bozukluğunun bir belirtisidir ve dünya çapında milyonlarca kişiyi etkiler. Uykunuzda bacaklarınızın sürekli hareket etmesini önlemek için çarşafınızın altına sabun yerleştirmeniz yeterli. Kulağa tuhaf gelse de deneyenler işe yaradığını söylüyor.