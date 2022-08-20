Sabunla yapılabilecek 8 faydalı bilgi

1. Sabunu yerde aramaya son

Duş alırken sabunu koyacak yeriniz yoksa sabunun içine bir mıknatıs yerleştirip musluğunuza yapışmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle ayağınızın altında aramazsanız.

Sabuna gazoz kapağı büyüklüğünde bir delik açın.

Gazoz kapağını alın ve mıknatısı içine yerleştirin.

Bu kapağı sabunun içine koyun. Artık sabun kalıbını musluğa kolayca yapıştırabilirsiniz.

2. Kırık camları temizlemek için birebir

Evde bir bardak kırıldığında büyük cam parçalarını alırız ama eğer vakit biraz geçse o saatte süpürgeyi çalıştırmak komşularımızı rahatsız edebilir. Yerde gözümüzle göremediğimiz küçük cam parçalarını toplamak için sabun mükemmel bir seçenektir.

Hafif nemli sabunu yüzeyde yavaşça gezdirin, daha sonra güzelce yıkayıp yeniden yüzeyi kontrol edebilirsiniz.

3. Gıcırtılı kapı sesini yok eder

Kapınızı her açıp kapattığınızda gıcırtı sesi mi geliyor? Çözüm yine sabunda.

Menteşeleri sabunladıktan sonra kapınızı birkaç kez kapatıp açın. Sesin yok olduğunu göreceksiniz..

4. Bitkilerin gürleşmesini sağlar ve zararlı böceklerden korur

Sabunun sadece temizlik için kullanılmadığınız aslında ne kadar faydası olduğunu yukarıdaki 3 maddede gördük. Şimdi ise evimizi güzelleştiren çiçeklerimizin sağlığına da ne kadar iyi geldiğini göreceğiz.

Sabun, su ve isteğe bağlı bitkisel yağla yaptığınız karışımı sprey yardımıyla çiçeklerinize püskürtürseniz yapraklarının daha çok gürleştiğini görebilirsiniz. Bu karışım bitkilerdeki hastalığı, zararlı böcekleri uzaklaştırır ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

Bir miktar su

1 yemek kaşığı sıvı sabun (Arap sabunu da olur)

1 yemek kaşığı bitkisel yağ (isteğe bağlı)

Güzelce karıştırıp bitkilerinize sıkabilirsiniz.

5. Aynaların buğulanmasını önleyebilirsiniz

Bir sabunu alın duşa girmeden önce aynanıza hafifçe sürün. Kalın bir tabaka oluşturmanıza gerek yok biraz sürmeniz yeterli olur. Hepsi bu kadar. Duştan sonra aynanızın buğulanmadığını göreceksiniz.. Bir bez veya selpak yardımıyla aynanızı tekrar eski hale getirebilirsiniz.

Buğulu cam genellikle duştan sonra sıkça gördüğümüz bir manzara

6. Dolabınızdaki kötü kokuyu derinlemesine yok eder

Bazen dolabımız giysilerden ve farklı sebeplerden kötü kokabilir. Bu durumu önlemek için ihtiyacımız olan tek şey bir kalıp sabun. Dolabınızın herhangi bir yerine sabunu koyun ve unutun. Dolabınızı her açtığınızda sizi mis gibi bir kokunun karşıladığını göreceksiniz.

7. Güneş gözlüğün buğulanmasını önler

Güneş gözlüğünüzün buğulanmasını önlemek için önce sıcak bir suyun altında gözlüğünüzü yıkayın, sıcak su olması önemli. Daha sonra ıslak parmak uçlarınızdan gözlük camınıza birkaç damla sabun bırakın. Bir gözlük bezi ile güzelce parlatın ve güneşin keyfini çıkarın.

8. Duvardaki çivi deliklerini doldurun

Eğer evinizde her gün gözünüze batan çivi deliği varsa ve gerekli malzemeler için masraf yapmak istemiyorsanız pratik ve bir o kadar mantıklı olan sabun çözümünü önerebiliriz.

Yapmanız gereken sabunu biraz rendeleyin ve deliklerin içine doldurun.

İyice doldurduğunuzdan emin olduktan sonra bir bez yardımıyla silin. Duvarla aynı hizada olmasına dikkat edin. Aynı renk duvar boyanız varsa o bölgeye local boya yaparak tamamen gizli kalmasını sağlayabilirsiniz.