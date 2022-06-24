Pek çok kişinin merak ettiği soruların başında sabun lekesi nasıl çıkar geliyor. Sabun lekesi sanılanın aksine son derece kolay çıkmaktadır. Sabun, bilindiği gibi hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaktadır. Duş sonrası ya da el yıkama sonrasında kalan sabun artıkları düzgün arındırılmadığında geride leke bırakabilir. Bu izlerle mücadelede ne yazık ki sadece su yetersiz kalabiliyor. Peki, sabun lekesi nasıl çıkartılır?

Sabun potasyum ve sodyum tuzlarından üretilmektedir. Bu tuzlar su ile temas ettiklerinde elle tutulur bir hal alır. Fayans ya da camdaki lekeleri çıkartmak için çok uğraşılır. Ancak çok pratik yöntemlerle bu lekeler son derece kolay çıkartılır. Bu lekeleri sabun ile çıkartmak ne yazık ki durumu daha kötü bir hale getirebilir. Bu lekelerin oluşmasını önlemek istiyorsanız mutlaka bol su kullanmalısınız. Ancak bunu mutlaka leke tazeyken yapmalısınız. Bu yöntem su lekelerin oluşmasını önleyecektir.

Sabun Çıkarma Yöntemleri

Beyaz sirke sabun lekelerinin düşmanı olarak bilinmektedir. Sirke ile sabun lekelerini etkisiz hale getirebilirsiniz. Eğer bu izler seramik yüzeylerin üzerindeyse işiniz çok kolay. Sirkeyi direkt lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. Bunun için boş bir sprey şişesi kullanabilirsiniz.

Boraksla Sabun Lekesi Çıkarma

Boraks sabun lekelerini çıkartan bir diğer malzemedir. Boraksı su ve özellikle bulaşık deterjanıyla beraber kullanırsanız daha etkili bir sonuç alacaksınız. Bir bardak su ve bir çorba kaşığı kadar boraksı bir kaşık deterjan ile karıştırın. Kirli yüzeye uygulamak için ise yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz. Bu yöntem özellikle fayans üzerinde bulunan lekeleri kolaylıkla çıkartacaktır.

Amonyakla Sabun Lekesi Çıkarma

Amonyak bilindiği gibi en güçlü çözeltiler arasındadır. Bu sebeple su kullanarak uygulamanız gerekmektedir. Çamaşır suyu ile birlikte kullanımı durumunda çok dikkatli olmalısınız. Amonyak ile sabun lekesi çıkarmak istiyorsanız hazırladığınız karışımı lekeler üzerine sıkabilirsiniz. Bu şekilde 30 dakika bekleyin. Daha sonra bölgeyi sıcak su ile durulayabilirsiniz. Bu şekilde lekelerin kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz.

Banyo fayanslarda sabun lekesi nasıl çıkar?

Bir bardak sirkeye, bir kaşık karbonat ekleyin ve bu karışımı, spreyli bir şişeye doldurun. Sabun artıklarının üstüne püskürtün ve yarım saat bekleyin. Daha sonra, eski bir bez ile ovalayarak çıkarın.

Sabun artıkları nasıl temizlenir?

- Limon yağı kullanarak sabun artıklarını eritebilirsiniz. Temiz bir beze limon yağı dökünüz ve ovalayarak artıkları geçiriniz.

- Artıkların üzerine bir miktar su ve karbonat dökerek tertemiz yapabilirsiniz.

- Temiz bir beze amonyak dökünüz

Saçta kalan sabun kalıntısı nasıl temizlenir?

Küçük bir kasede 1 çorba kaşığı karbonat tozu ile 1/4 bardak su karıştırın. Bu karışım, tortuyu ortadan kaldırmak için elma sirkesi yerine kullanılabilir. Karışımı ıslak saça uygulayın. Birkaç dakika saçında bırakın.