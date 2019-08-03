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Sabriye Zuhal Bostan kmdir? İBB Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Sabriye Zuhal Bostan atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeni atamalar gerçekleştirdi. Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı olarak Sabriye Zuhal Bostan’ı atadı. Sabriye Zuhal Bostan’ın İBB Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı olmasından sonra Sabriye Zuhal Bostan kimdir? Sabriye Zuhal Bostan nereli ve kaç yaşında? Sabriye Zuhal Bostan hangi görevlerde bulundu? Soruları sorulmaya başlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
Sabriye Zuhal Bostan kmdir? İBB Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Sabriye Zuhal Bostan atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeni atamalar gerçekleştirdi. Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı olarak Sabriye Zuhal Bostan’ı atadı. Sabriye Zuhal Bostan’ın İBB Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı olmasından sonra Sabriye Zuhal Bostan kimdir? Sabriye Zuhal Bostan nereli ve kaç yaşında? Sabriye Zuhal Bostan hangi görevlerde bulundu? Soruları sorulmaya başlandı.

Sabriye Zuhal Bostan kimdir?

1960 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bakırköy Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Belediyesi ile 1979 yılında tanıştı-Piyasa Rayiç Şefi ve Sınıflandırma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Etüt -Tarife Komisyonu -İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Komisyonu üyelikleri ve İktisat Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1991 yılından Müfettiş kadrosuna atanması ile İktisadi Teftiş Heyeti Müdürlüğü’nde Zabıta Müdürlüğü ve Teknik Elemanlarla sürdürülen Dış Denetim görevinde bulundu. İstanbul Belediyesi iç bünyesinde Birim Teftişlerinde görev aldı. 1998 Yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
  1. İstanbul
  2. Sabriye Zuhal Bostan kimdir?
  3. İBB Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Sabriye Zuhal Bostan atama

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