Sabri Ülker Bilim Ödülü bugün sahibini buluyor
Ülkemizdeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla genç araştırmacıların beslenme gıda ve metabolizma alanlarındaki projelerinin ödüllendirildiği Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019 bu akşam sahibini buluyor.02 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Ülkemizdeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla genç araştırmacıların beslenme gıda ve metabolizma alanlarındaki projelerinin ödüllendirildiği Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019 bu akşam sahibini buluyor. Toplum sağlının yarınları için üreten değerli genç bilim insanlarının projelerinin yarıştığı Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Açılış konuşmasını Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in yapacağı etkinlikte ayrıca Dr. Kıvanç Birsoy, Dr. Ebru Erbay ve Dr. Ömer Yılmaz’ın katılımıyla ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü’nde Dünden Bugüne Sohbeti’ düzenlenecek.
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