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Sabri Çelik kimdir nerelidir? Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu. Peki Sabri Çelik kimdir nerelidir? Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik MHK'nin yeni üyeleri kimler oldu?

15 Şubat 2019 Cuma 14:27
Sabri Çelik kimdir nerelidir? Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu. Peki Sabri Çelik kimdir nerelidir? Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik MHK'nin yeni üyeleri kimler oldu? 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı. MHK'nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:  Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır.

Sabri Çelik kimdir?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir. UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:27
  1. Sabri Çelik kimdir nerelidir?
  2. Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik

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