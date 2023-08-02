Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarında İstihbarat Daire Başkanı görevini sürdüren Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

1988 yılında Polis Koleji'nden, 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulundu. Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan Sabit Akın Zaimoğlu, Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahip. Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlayan Sabit Akın Zaimoğlu, aynı bölümde doktorasına devam etmektedir. Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirildi. Erzurum doğumlu olan Sabit Akın Zaimoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.