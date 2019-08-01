Sabır Bitkisi Gemlik’te çiçek açtı

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce Eski Diş Hastanesi bahçesine dikilen, Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisi çiçeklendi.

UNESCO tarafından dünya mirası listesine de alınmış olan Agave bitkisi halk arasında sabır otu olarak biliniyor. Yaklaşık 100 yıl yaşayan bitki çiçek açtıktan sonra dökülen tohumları ile yeniden büyüyor.