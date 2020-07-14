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Aktüel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:06:27 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, o anları yeniden hatırladı.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların bulunduğu sergi, 15 Temmuz akşamına kadar gezilebilecek.

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