Sabiha Gökçen Havalimanına cami müjdesi

Sabiha Gökçen Havalimanına cami yapımı için ihale açıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının işletmecisi olan İSG'nin web sitesinde yer alan ihale ilanına göre, LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm AŞ'nin (LGM) açtığı cami ihalesi kapalı zarf usulüyle yapılacak.

2019 yılında açılacak

9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metrekare kapalı alana yapılacak cami inşaatının, ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandıktan bir hafta sonra başlayıp, 2019 yılı içinde hizmete açılacağı belirtildi.

İhaleye katılmak isteyen firmalar 17 Aralık 2018 tarihine kadar Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan LGM Satınalma Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

İhaleyle ilgili bilgiye sabihagokcen.aero adresinden ulaşılabiliyor.