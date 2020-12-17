SabancıDx yapay zekâ temelli yeni ürünü CDX’i duyurdu

Ek donanım yatırımı gerektirmeyen CDx, çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevcut otomasyon sistemlerine bir yapay zekâ operatörü yerleştirerek enerji optimizasyonu sağlıyor. SabancıDx’in öz kaynaklarıyla geliştirilen ve geliştirme sürecinde veri mühendisleri, çözüm mimarları, yazılım mühendisleri ve ürün yöneticilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin çalıştığı CDx, Microsoft işbirliğiyle yurtdışı pazarlara da açılacak. Çimento sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında olduğunu vurgulayan SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, “SabancıDx olarak yapay zekâ teknolojisine yaptığımız yatırımların en önemli sonuçlarından biri, çimento ve enerji sektörlerindeki dijitalleşme deneyimlerimize dayanan CDx oldu. Çimento sektörünün sanayi 4.0 örneği olan CDx, değirmenlerde yüzde 7’ye, fırınlarda ise yüzde 8’e varan enerji verimliliği sunarken operasyon süreçlerinde en doğru parametreleri sağlayarak operasyonel verimliliği artırıyor” dedi.