  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SabancıDx yapay zekâ temelli yeni ürünü CDX’i duyurdu
Ekonomi

SabancıDx yapay zekâ temelli yeni ürünü CDX’i duyurdu

Dijital ve analitik şirket SabancıDx, çimento sektöründe üretim maliyetlerini azaltan ve sağladığı enerji tasarrufuyla firmaların karbon salınımı stratejilerini destekleyen uçtan uca yazılım çözümü CDx’i duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:26:00 -
SabancıDx yapay zekâ temelli yeni ürünü CDX’i duyurdu

Ek donanım yatırımı gerektirmeyen CDx, çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevcut otomasyon sistemlerine bir yapay zekâ operatörü yerleştirerek enerji optimizasyonu sağlıyor. SabancıDx’in öz kaynaklarıyla geliştirilen ve geliştirme sürecinde veri mühendisleri, çözüm mimarları, yazılım mühendisleri ve ürün yöneticilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin çalıştığı CDx, Microsoft işbirliğiyle yurtdışı pazarlara da açılacak. Çimento sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında olduğunu vurgulayan SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, “SabancıDx olarak yapay zekâ teknolojisine yaptığımız yatırımların en önemli sonuçlarından biri, çimento ve enerji sektörlerindeki dijitalleşme deneyimlerimize dayanan CDx oldu. Çimento sektörünün sanayi 4.0 örneği olan CDx, değirmenlerde yüzde 7’ye, fırınlarda ise yüzde 8’e varan enerji verimliliği sunarken operasyon süreçlerinde en doğru parametreleri sağlayarak operasyonel verimliliği artırıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların re..
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay