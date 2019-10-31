SabancıDX ile yeni nesil dijital dönem

Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx’in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs’ün açılışı gerçekleştirildi. Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, yaptıkları açıklamalarda, merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacağına vurgu yaptılar.

Yeni iş alanlarına fırsat

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini SabancıDx’e verdiklerini belirterek, “Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart” diye konuştu.

Startup dostu şirket

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdiklerini vurguladı. Aydın, “Startup dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Startup programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, startuplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar’da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde üniversite işbirliğiyle inovatif ürünler üzerine çalışarak endüstri-üniversite harmanlamasını da en yukarı taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Gelirlerin yüzde 25’i yeni teknolojilerden

Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini, yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.

200 milyon liralık değer

Ar-Ge merkezindeki çalışmalara 2020 yılında cirosunun yüzde 7’si oranında yatırım yapmayı planlayan Sabancı Holding, sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyor. SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon lira değer oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.