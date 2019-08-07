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Sabancı’da rakamlar yüz güldürdü

Sabancı Holding şirketleri, 2019’un ilk yarısında satış ve kârlılık oranını artırdı. Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi olarak 2019’un ilk 6 aylık dönemine dair net satış gelirini 812 milyon TL, net kârını ise 23,2 milyon TL olarak açıkladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Sabancı’da rakamlar yüz güldürdü

Sabancı Holding şirketleri, 2019’un ilk yarısında satış ve kârlılık oranını artırdı. Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi olarak 2019’un ilk 6 aylık dönemine dair net satış gelirini 812 milyon TL, net kârını ise 23,2 milyon TL olarak açıkladı.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, Çimsa olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyüme hedefini sürdürdüklerini söyledi. Özcan, “İlk çeyreğe kıyasla satışlarımız yüzde 42 artarken faaliyet kârımız da yüzde 9 büyüdü” dedi.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin ilk yarıyıl cirosu geçen yıla oranla yüzde 5 artarak 890 milyon TL’ye ulaştı. İhracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 38’e yükseldi.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için AR-GE ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla ‘1803 Çimento’ adlı ürünü özel olarak geliştirmiştir” dedi. Kompozit teknolojileri alanında yatırımlarını sürdüren Kordsa’nın net kârı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 108 milyon TL oldu. Kordsa, FAVÖK’ünü yüzde 47 artışla 210 milyon TL’ye ulaştırdı.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan yılın ilk yarısında elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yarıyıl finansal sonuçları ile ilgili şunları dile getirdi: “Lastik güçlendirme teknolojilerinin hammadde fiyatlarındaki artışı, doğru fiyatlama stratejileri ve güçlü pazar pozisyonumuz ile dengeleyerek 2019’un ilk yarısını da büyüyerek tamamladık. Güçlü operasyonel performansımız ile büyümemizi devam ettiriyoruz.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
  1. Çanakkale
  2. Sabancı Holding şirketleri
  3. Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan
  4. AR-GE ekiplerimiz
  5. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar

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