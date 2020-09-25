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Ekonomi Sabancı Ventures ilk yatırımını yaptı
Ekonomi

Sabancı Ventures ilk yatırımını yaptı

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures), ilk yatırımını 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion’a yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:00:00 -
Sabancı Ventures ilk yatırımını yaptı

Sabancı Ventures, ticarileşmesini tamamlamış girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yaparak, hissedar olmayı hedefliyor. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dünyadaki yeni ekonomik düzenin teknoloji ve inovasyon temelinde yükseldiğini belirterek, kendilerinin de iş yapış şekillerini her alanda bu düzene göre yeniden tanımladıklarını söyledi. Sabancı Ventures girişiminin, bu alandaki vizyonunun en somut göstergesi olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti: “Teknolojik inovasyonlara ve gelişmelere erken erişim kazanmanın yanı sıra çevik ve teknolojiye dayalı büyüme platformları oluşturmak amacıyla kurduğumuz Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zeka, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz.”

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