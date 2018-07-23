Sabancı Üniversitesi’nden teknoloji girişimcilerine destek

Sabancı Üniversitesi SUCool Direktörü Naci kahraman, BiGGInner Projesi kapsamında başta enerji ve temiz teknolojiler, IoT ve Dijital Teknolojiler, Sağlık ve Biyoteknoloji ile Akıllı Ulaşım ve Akıllı Şehir Uygulamaları dikeylerinde olmak üzere İstanbul bölgesi ve çevre illerdeki teknoloji girişimcilerine eğitim, mentorluk, ön kuluçka, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri ile prototip geliştirme ve laboratuvar altyapısı destekleri sağlayacaklarını belirtti.