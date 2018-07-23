Sabancı Üniversitesi’nden teknoloji girişimcilerine destek
Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimcileri Hızlandırma Merkezi (SUCool) ve İnovent A.Ş, “BiGGInner” projesiyle, TÜBİTAK’ın Yenilikçi ve Teknoloji Tabanlı Girişimcilere 150 bin TL’ye kadar hibe desteği verilen 1512 BİGG Programı 1. Aşama Faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alma hakkını elde etti.23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:32
Sabancı Üniversitesi SUCool Direktörü Naci kahraman, BiGGInner Projesi kapsamında başta enerji ve temiz teknolojiler, IoT ve Dijital Teknolojiler, Sağlık ve Biyoteknoloji ile Akıllı Ulaşım ve Akıllı Şehir Uygulamaları dikeylerinde olmak üzere İstanbul bölgesi ve çevre illerdeki teknoloji girişimcilerine eğitim, mentorluk, ön kuluçka, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri ile prototip geliştirme ve laboratuvar altyapısı destekleri sağlayacaklarını belirtti.
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