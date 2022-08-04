Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ilanla duyurulan akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)
İlan Tarihi : 04.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.08.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 24.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 01.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/
Başvuru Şekli : Posta Yolu ile
Başvuru Adresi : Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)
Sorular için iletişim bilgileri :
e-posta: [email protected] /
telefon: 0216 483 91 31
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