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Ekonomi Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ilanla duyurulan akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 15:03:00 -
Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi       : 04.08.2022

Son Başvuru Tarihi     : 18.08.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi      : 24.08.2022

Giriş Sınavı Tarihi      : 01.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi           : 02.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi      : https://sl.sabanciuniv.edu/

Başvuru Şekli : Posta Yolu ile

Başvuru Adresi          : Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)

Sorular için iletişim bilgileri   :

e-posta: [email protected] /

telefon: 0216 483 91 31

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