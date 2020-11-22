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Eğitim Sabancı Üniversitesi Executive MBA
Eğitim

Sabancı Üniversitesi Executive MBA

MBA nedir? | Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmak isteyenler MBA yani İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı’nı inceliyor. Peki, MBA nerede yapılır? | Hangi üniversitelerde MBA yapılır? | Sabancı Üniversitesi MBA başvuru

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:33:00 -
Sabancı Üniversitesi Executive MBA

Sabancı Üniversitesi Executive MBA başvuru | Mesleki kariyerinde önemli adımlar atmak isteyenler üniversitelerin MBA programlarını inceliyor. Pek çok kişi Sabancı Üniversitesi Executive MBA hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sabancı Üniversitesi Executive MBA kayıt nasıl olunur?

Sabancı Üniversitesi ne zaman kuruldu?

Sabancı Üniversitesi vakıf üniversitesi mi? Sabancı Üniversitesi, 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulma karar alınmış ve Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başlamış bir vakıf üniversitesidir.

Sabancı Üniversitesi Executive MBA

Sabancı Executive MBA Programı orta seviye yöneticileri küresel rekabete hazır üst düzey yöneticiler olmaya hazırlamak üzere tasarlanmış bir programdır. MBA kayıt yaptırmak isteyenler kayıt takvimini merak ediyor. Sabancı Üniversitesi Executive MBA kayıt takvimi şöyle:

 

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MBA nedir?

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA); iş insanlarına yönelik lisansüstü bir yeterlilik derecesidir. Bu derece ilk kez 1902 yılında ABD'de bulunan Dartmouth College'den mezun olanlara verilmiştir. Bu yeterlilik derecesi daha sonra dünyada pek çok üniversitede verilmeye başladı. Türkiye'de de üniversiteler İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı programları uyguluyor.

MBA avantajları nelerdir?

MBA kariyer basamaklarının hızla çıkılması için son derece önemlidir. MBA yapmanın pek çok avantajı bulunuyor.  Mba yaptığınızda daha kolay iş bulabilirsiniz. Mba yaptığınızda hem iş kapıları önünüzde açılacaktır hem de kazancınız diğer çalışanlara göre daha fazla olacaktır. İmkanlar artıkça iş yoğunluğu da katlanacaktır. Mba ile yurt dışı kapıları açılacaktır.

 

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