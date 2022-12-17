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Ekonomi Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:54:00 - 2022-12-17 13:54:30
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

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