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Ekonomi Sabancı Topluluğu’na uluslararası alanda 32 ödül
Ekonomi

Sabancı Topluluğu’na uluslararası alanda 32 ödül

İnsan kaynakları süreç ve uygulamaları ile öne çıkan Sabancı Topluluğu, uluslararası alanda toplam 32 ödülün sahibi oldu. Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, teknolojinin ve dijital dönüşümün iş süreçlerini baştan aşağı değiştirdiği bir dünyada yetenek yönetimi ve liderlik gelişimi konularının her zamankinden daha fazla öne çıktığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:25:00 -
Sabancı Topluluğu’na uluslararası alanda 32 ödül

Timur, “Önümüzdeki dönemde insan kaynağını etkin kullanabilmek, ortaya çıkan değişimlere hızla uyum sağlamak ve iş süreçleriyle ilgili gelecek trendlerini önceden analiz edebilmek iş dünyasındaki tüm kurum ve kuruluşlar için en önemli gündem maddeleri olacak. Son aylarda yaşadığımız pandemi süreci de bunu hepimize net olarak gösterdi. Biz de Sabancı Holding olarak Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla bu alanda fark yaratan, yenilikçi, kapsayıcı çalışmalarla, organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Timur, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz programlarla çalışanlarımızı geleceğe yön verecek ve Sabancı ekosisteminde değer yaratacak liderler olarak yetiştiriyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımıza dokunduğumuz tüm bu süreçlerdeki uygulamalarımızın da uluslararası platformlarda takdir edilmesi gurur verici. Aldığımız bu ödüller, çıktığımız bu yolda ilerlemek adına bizleri daha da cesaretlendiriyor” görüşünü dile getirdi.

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