Sabancı Holding’den 9 ayda 3,8 milyar TL kâr

Sabancı Holding, 2020 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 69 artırırken, 9 aylık dönemde toplamda 3,8 milyar TL kâr elde etti. Sabancı Holding, yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 69 artıran Sabancı Holding, 9 aylık dönem itibarıyla toplamda 3,8 milyar TL kâr rakamına ulaştı. Yine üçüncü çeyrek itibarıyla konsolide satışlar ise yüzde 4 artışla 15,2 milyar TL’ye yükseldi.

Performansımızı ileri taşıdık

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Pandeminin etkilerine rağmen elde ettikleri finansal sonuçların, geçmiş dönemlerde attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Alper, “Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurt içinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık” ifadelerini kullandı.

Enerjiye 1.3 milyarlık yatırım

Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına dikkati çeken Cenk Alper, şunları kaydetti: “Enerji sektöründe 1,3 milyar TL’lik şebeke yatırımı gerçekleştirdik. Bunun yanında Enerjisa Üretim şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verecek önemli bir finansman sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda toplam 7 bankayla 650 milyon avroluk Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik kredi sözleşmesine imza atılmış oldu. Yapı malzemelerinde yurt içindeki hızlı toparlanma ve artan ihracatımız finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarının geri dönüşünü en net olarak aldığımız finansal hizmetler ve perakende sektörlerinde de oldukça memnun edici bir dönemi geride bıraktık. Teknosa şirketimizle müşteri odaklı yol haritamız sayesinde son 20 yılın en iyi performansını yakaladık. Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımımızı gerçekleştirdik.”