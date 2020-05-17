Sabancı Holding’den 1.2 milyar TL net kâr

Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları 13.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Covid-19 pandemisine rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten CEO Cenk Alper, şunları kaydetti: “Borçluluk oranımızdaki düşüş ve faaliyet kârımızdaki artış, ilk üç ayın başarıyla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.

Sorumluluklarımızı gözetiyoruz

Topluluk olarak, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutmayı vaat etmiştik. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak.”

Süreci takip ediyoruz

Alper, Covid-19 sürecinin iş yapış şekillerini değiştirdiğini vurgulayarak, “Biz 70 bine yakın çalışanımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz ve kuvvetli bilgi teknolojileri altyapımızla girdiğimiz bu özel dönemi aşmak için süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca stratejik adımlar atıyor, önlemler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedeflerimize yürüyoruz

Pandemi kaynaklı zorluklara rağmen geleceğe dair planlarını ertelemediklerini aktaran Alper, “Kurumsal girişim sermayesi fonumuz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. İlk etapta 25 startup’la görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha hızlı adımlar atacağız. Dolayısıyla uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz” diye konuştu.